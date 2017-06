Cristina y Taiana visitaron una cooperativa textil en San Martín





La ex mandataria visitó junto a su compañero de lista del frente Unidad Ciudadana, la fábrica de Cuero Flex: una cooperativa que se encuentra instalada en el municipio de San Martín que denunció las complicaciones que han sufrido desde la llegada del nuevo gobierno, debido a los aumentos de los servicios.

El itinerario de Cristina, que se postula con el nuevo frente Unidad Ciudadana como senadora nacional, fue seguido desde cerca por las redes sociales.

La ex presidente realizó el recorrido junto a funcionarios municipales y personal de la planta. Se pasearon por las instalaciones y ella saludó a los trabajadores para interiorizarse en el proceso productivo de la fábrica que se dedica a la confección de calzado, prendas de cuero y marroquinería.

"Cuero Flex pagaba $50.000 de luz y ahora $500.000. Pagaba $18.000 de gas y ahora $170.000 por medidor", agregan en la cuenta oficial del bloque Unidad Ciudadana, que comparte fotos y videos de la visita de Cristina. Además, aseguran que en los últimos meses la producción de la cooperativa cayó alrededor de un treinta por ciento y denuncian la situación con el hashtag #AsíNoSePuedeSeguir.

La llegada de la ex mandataria a San Martín se produjo el mismo día en que su ex ministro de Transporte, Florencio Randazzo , rompe el silencio luego de dos años. Randazzo se postuló por el partido Justicialista a senador nacional y competirá en las elecciones con Cristina. Gabriel Katopodis, el intendente de San Martín, es una de las figuras que apoyo la candidatura del ex ministro.

La producción de la cooperativa Cuero Flex cayó un 30%. #AsíNoSePuedeSeguir pic.twitter.com/WG6SDMqhVj — Unidad Ciudadana (@UniCiudadanaAR) 29 de junio de 2017