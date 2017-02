Denuncia de Nisman: el juez Lijo intimó a Cristina Kirchner

El juez federal Ariel Lijo, a cargo de la investigación iniciada por la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman por encubrimiento del atentado a la AMIA, intimó a la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner para que designe abogado en ese expediente donde está imputada.

Hasta el viernes pasado, la ex Presidente no había nombrado un asesor letrado en la causa en la que también están imputados, entre otros, el ex canciller Héctor Timerman, el diputado nacional por el Frente para la Victoria, Andrés Larroque, y Luis D'Elía, quienes sí tienen defensores.