El Banco Nación había rechazado el acuerdo entre el Estado y el Correo

Ayer el presidente Mauricio Macri intentó minimizar el acuerdo con el Correo con frases como "volvemos a foja cero" y "aquí no ha pasado nada", en la conferencia de prensa brindada a periodistas en Casa Rosada.



No obstante a medida que avanzan las pesquisas se va develando de a poco la trama de cómo fue urdido el acuerdo por el que el Estado nacional aceptaba una quita de casi 70 mil millones de pesos (hasta el año 2033) por la deuda que la empresa de la familia Macri Mantiene desde 2001.



Este viernes trascendió un informe oficial que alerta sobre la necesidad de rechazar el plan de pagos propuesto por el Correo por no considerarlo conveniente a los intereses de los acreedores. Asimismo la jefatura de Gabinete de ministros de la Nación, a cargo de Marcos Peña, conocía esta objeción y aun así el gobierno de Macri decidió seguir adelante con el escandaloso acuerdo.

La propuesta de pago fue presentada a todos los acreedores en simultáneo para que cada uno de ellos evaluara si le satisfacía o no el plan de pagos sugerido por la empresa de la familia Macri.

En el Banco Nación la conclusión fue categórica e inversamente proporcional a la adoptada por el ministro de Comunicaciones Oscar Aguad y el presidente Mauricio Macri. Mientras el gobierno aceptó una quita de más del 98% de la deuda y a pagarse recién en 2033, el Banco Nación aseguró que "no era conveniente" a sus intereses aceptar esas condiciones.

A pesar de que el Correo ofrecía pagar en 2033 apenas 600 millones de pesos por una deuda contraída en 2001 y que al momento del pago hubiese acumulado intereses por cerca de 70 mil millones de pesos, el gobierno de Macri aceptó las condiciones de pago impuestas por la familia Macri.

El informe revela que:"La línea profesional del BNA fue consultada en forma técnica y jurídica" sobre la propuesta de pago y "la conclusión fue categórica: desaconsejaron aceptar el acuerdo de acreedores porque no era conveniente para la entidad".

Los cuerpos técnicos del Banco Nación tuvieron, frente a la escandalosa propuesta de la familia Macri, la misma posición que la fiscal, quien consideró "abusiva" la intención de avanzar en una cuasi condonación de la deuda.