Oficializaron tres nuevos DNU del Presidente

El Gobierno decretó cambios en las ART, en feriados y en el uso social de contenedores

En medio de críticas de la oposición, el Ejecutivo aprobó cambios en las ART, en los feriados y en los contenedores incautados en la Aduana. En el Congreso buscan frenar esta modalidad del Gobierno

Tras ser firmados por el Presidente Mauricio Macri, entrarán en vigencia hoy, tras su publicación en el Boletín Oficial, tres nuevos decretos de necesidad y urgencia (DNU), lo que provocó la reacción de la oposición.

Los mismos plantean un nuevo régimen para las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), un nuevo cronograma de feriados y la puesta en marcha de un mecanismo excepcional para cederle al Ministerio de Desarrollo Social 4.700 contenedores para repartir mercadería incautada en la Aduana.

Los días no laborales para este año serán 16, y se eliminarán los feriados puente. El Gobierno nacional pretende así alcanzar los 180 días de clases, pese a las resistencias del sec­tor turístico. Cabe recordar también que en la Argentina los trabajadores en relación de dependencia reciben solo 14 días corridos (hasta 10 hábiles) de vacaciones en sus primeros años de antigüedad, número que está muy por debajo en relación con otros países de Latinoamérica. Con esta decisión los asalariados no solo perderán días de descanso durante el año, sino que además no podrán cobrar horas extras en esas jornadas.

Por otro lado, a partir de hoy el Ministerio de Desarrollo Social que dirige Carolina Stanley recibirá 4.700 contenedores que están incautados o sin reclamar en la Aduana. Estos tienen ropa, comida, juguetes y demás elementos que serán repartidos entre organizaciones vulnerables o en zonas de catástrofe.

Cambios para las ART

Con el nuevo régimen de ART el Gobierno intenta bajar el incremento de demandas judiciales en contra de las indemnizaciones por enfermedad e incapacidad. Argumentando que mejorará la atención a los trabajadores accidentados o enfermos, a partir de febrero se buscará poner un freno a los litigios.

El proyecto de ley para realizar estas modificaciones ya tenía media sanción del Senado, pero el Presidente Macri apuró el decreto, quizá teniendo en cuenta que a partir del año pasado se activaron casi 124.776 juicios laborales, según datos de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo.

Fuente oficiales afirman que el mandatario habría salteado etapas para evitar los nuevos pedidos de modificación que los sindicatos habían advertido que iban a realizar.

A partir de ahora se establecerá un trámite administrativo a través de las comisiones médicas, las cuales deberán analizar los casos de accidentes laborales y tendrán que expedirse en un plazo inaplazable de 60 días. Desde el Gobierno intentan, con esta medida, reducir el impacto del seguro sobre el salario bruto.

Se alzan voces en contra

El Frente para la Victoria (FpV) y el Frente Renovador convocaron a frenar en el Congreso los Decretos impulsados por el Presidente de la Nación, como respuesta a los 22 DNU que firmó durante el año pasado el actual jefe de Estado, superando así al fallecido Néstor Kirchner, quien había legalizado 17 durante el 2003, y a Cristina Kirchner, quien sancionó nueve entre sus dos mandatos.

Los opositores citaron para el 2 de febrero a la comisión Bicameral de Trámite Legislativo del Congreso para el análisis (y tal vez el rechazo) de los DNU oficializados, a fin de que la vía rápida no se convierta en un hábito. Lo cierto es que el uso indiscriminado de esta medida, de “necesidad y urgencia”, puede afectar la división de poderes.

Cómo funcionan los DNU

Los denominados decretos de necesidad y urgencia (DNU) tienen fuerza de ley, pese a que son sancionados por el Poder Ejecutivo. Deben pasar por el Congreso, el cual a través de la comisión Bicameral de Trámite Legislativo aprueba o rechaza su implementación.

Por el momento, la comisión Bicameral dictaminó de manera favorable la mayoría de los decretos de Macri. Sin embargo, hubo tres excepciones importantes: se rechazó el decreto que eliminó el sistema de reembolsos para puertos patagónicos, el que subió el mínimo no imponible de Ganancias, y el que habilitó una ampliación del Presupuesto 2016 para pagar el aumento de marzo a los jubilados y financiar más de 60 obras públicas.