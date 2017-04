El oscuro negocio de Albistur y Tolosa Paz llegó al Concejo

En medio de chicanas por la cartelería de propaganda política de cara a los sufragios de octubre, se coló un pedido de informes para que el Ejecutivo explique cómo piensa regular la publicidad en la vía pública y transparente la situación con la firma Wall Street

Con la mirada puesta en las elecciones legislativas, el Concejo Deliberante local puso la lupa en la usurpación del espacio público que ejerce la empresa Wall Street, del exsecretario de Medios José “Pepe” Albistur, quien, pese a tener vencido su contrato con la comuna desde agosto del año pasado, utiliza las paradas de micros para publicitar políticamente a su esposa Victoria Tolosa Paz.

Mientras esto ocurre, varios ediles denuncian el levantamiento de cartelería con sus nombres, en medio de una inexistente regulación del uso de la publicidad urbana.

A raíz de esto, en la sesión de ayer ingresó un pedido de informes del concejal Fabián Lugli solicitándole al Departamento Ejecutivo que notifique el “procedimiento de auditoría y control de los dispositivos publicitarios en la vía pública, y en qué plazo tiene previsto, una vez detectados en falta, la remoción de los mismos”.

Por otra parte, el presidente del bloque del FpV-PJ, pidió conocer “si los organismos de control hacen cumplir la normativa vigente en referencia a las infracciones que se puedan cometer” y cuál es el “monto y destino que tienen los ingresos por tasas, impuestos, arancel o canon que recauda el Municipio por cada permiso extendido para instalación de cartelería”. También requirió información sobre la “cantidad de metros cuadrados con permisos especiales que se han otorgado a la fecha para la instalación de publicidad en la vía pública”.

Normas poco claras

La envergadura de la regulación de la publicidad en la vía pública excede la histórica disputa de los partidos políticos por pegar y despegar carteles de candidatos. Para el Municipio representa, además, una abultada fuente de ingresos en concepto de canon por el uso del espacio común. Para el deliberativo, una señal de transparencia.

“Si, como dijo el intendente, el contrato con la empresa que explotaba comercialmente los avisos publicitarios está vencido, la nueva licitación, permiso, extensión del convenio, o lo que el Ejecutivo haya permitido, tiene que pasar al Concejo Deliberante”, recordó a este medio el edil.

“El mes pasado ya empezaron a sacar cartelería de algunos partidos políticos y de otros no, queremos que el intendente sea claro cuando hay una publicidad de campaña: cuál es el permiso, la cantidad, el espacio, por qué hay varias estructuras grandes sobre las rutas, sobre los espacios verdes de la ciudad, y de qué marco regulatorio se desprende esto”, agregó.

La otra disputa

Todo indica que la polémica por la publicidad en la calle recién comienza. De hecho, una vez planteado el tema en el Recinto, el concejal oficialista Julio Irurueta le reprochó a la edil Florencia Saintout (FpV - Nacional y Popular) que sus militantes hayan pegado afiches en los refugios de Camino Centenario “recién pintados”.

Fue entonces cuando el concejal Oscar Vaudagna (FR) recogió el guante y se sumó al reclamo por una regulación de la propaganda en la vía pública, recordando que aún quienes se limitan a colocar pequeños carteles sobre los postes de luz son censurados mientras “hay un contrato vencido con una empresa” (en referencia a la firma de Albistur) del que nada se sabe.

La discusión por el SAME platense

El cuerpo deliberativo se hizo eco ayer de la crisis en el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) local, tema informado por diario Hoy la semana pasada.

Por un lado, el concejal Pedro Borgini (FpV-PJ) presentó un pedido de informes tendiente a conocer cómo es “el actual funcionamiento del Sistema” así como “la cantidad de unidades de traslado disponibles, las que realmente funcionan y su equipamiento; la nómina del personal profesional afectado” y “la modalidad de su contratación laboral”. Asimismo, el edil solicitó que la gestión de Julio Garro detalle “los turnos, horarios y su cobertura; los salarios percibidos por el personal según la función y categoría; y las bases y central de operaciones del sistema (si existieran)”. Según Borgini, “el apuro” por el lanzamiento del SAME “con claras intenciones electorales” así como “la improvisación en su funcionamiento y la falta de conocimiento del territorio y su distribución poblacional le puede costar la vida a muchos vecinos platenses”.

Por otra parte, la concejal Florencia Saintout (FpV - Nacional y Popular), pidió que se difunda la planificación de la Secretaría de Salud y Medicina Social de la Municipalidad, como respuesta “a los problemas cotidianos denunciados por los vecinos de La Plata que denotan la grave situación en la materia”.

La edil puntualizó dos graves hechos: la pérdida de un embarazo de cinco meses de gestación de una trabajadora cooperativista por no recibir atención médica ni del servicio municipal ni del SAME, y la muerte de un vecino del barrio El Palihue por falta de atención a tiempo. “En ambos casos las ambulancias no llegaron”, sostuvo. Además, planteó su preocupación por la precariedad de las salas de atención primaria de los diferentes barrios de la ciudad. “Faltan insumos, medicamentos básicos y, en algunos casos, hay ausencia de guardias médicas”.

En relación a este punto, Saintout recordó que durante una recorrida con vecinos por Melchor Romero, el sábado último, encontró “que la sala médica estaba cerrada y en la puerta había un cartel pegado que decía la llave está en el kiosco del frente”.

En respuesta, la concejal oficialista Raquel Krakover recordó que los centros de salud “son de atención primaria” y, en ese sentido, “hay que deslindarles responsabilidades”.

“Recomiendo llamar al SAME y no recurrir a los centros de salud”, agregó la edil, ante lo que Saintout retrucó: “Hoy hay funcionando una ambulancia para todo”, en referencia al Sistema de Atención Médica de Emergencias.

También manifestó que es del Ejecutivo la tarea de comunicarles a los vecinos a dónde deben recurrir a través de una campaña publicitaria.