El procurador pide limitar la libertad condicional de violadores reincidentes

Así lo afirmó el jefe de los fiscales y defensores bonaerenses, Julio Conte Grand. Sostuvo que, ante la liberación de este tipo de delincuentes, “hay que ser más rigurosos en las exigencias”. El proyecto de ley y la opinión de especialistas

En momentos en que continúa la conmoción por el crimen de Micaela García, joven de 21 años violada y asesinada en Gualeguay, Entre Ríos, por un hombre que tenía libertad condicional tras purgar una condena por delitos de abuso sexual (ver página 30), desde el gobierno bonaerense informaron que se concentrarán en convocar a una comisión que redacte un nuevo Código Procesal en la Provincia que esté enfocado en la víctima.

A su vez, el ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, reveló que enviará una nota Mariano Borinsky, jurista titular de la comisión que trabaja en la actualización del Código Penal de la Nación, para pedir que se establezca en la normativa de fondo que “aquellos delitos que sean graves y tengan como consecuencia la muerte o lesiones gravísimas o abusos de integridad sexual sean de cumplimiento efectivo”. Ferrari pidió además que el dictado de la excarcelación no sea a “discrecionalidad de los jueces”.

“El tema no debe ser analizado en forma aislada. Hay que examinar la cuestión de la libertad condicional en forma integral. Ser más rigurosos en las exigencias para los informes que la habiliten y definir los delitos respecto de los cuales no puede aplicarse el instituto. Para determinar cuáles serían hay que conocer lo que indica la Psiquiatría forense y la Criminología, entre otras disciplinas, en relación a la posible recuperación y readaptabilidad del delincuente y su peligrosidad social”, le dijo a diario Hoy el procurador general bonaerense, Julio Conte Grand.

Una de las propuestas fue elaborada por la ONG Mamá en Línea y tiene media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación. La iniciativa contempla la modificación de la Ley 24.660 de ejecución de la pena privativa de la libertad, y establece la restricción del “acceso a los beneficios del período de prueba, a la libertad condicional y a la libertad asistida; se amplía el listado de delitos del artículo 56 bis, que se reproducen en el artículo 14 del Código Penal”.

“Se admite la posibilidad de que condenados a penas mayores a diez años no ingresen en estos sistemas. Esto deja excluido de este beneficio a cualquier autor de un delito violento. Además se elevan las exigencias en cuanto a conducta y concepto para progresar dentro de las fases en el período de tratamiento o para ingresar a la etapa de prueba”. Se exige que las calificaciones sean “Muy Bueno” y “Ejemplar”.

En la iniciativa también se pide que se modifiquen “los tiempos de condena cumplida exigidos para ingresar al período de prueba”. Además cobra relevancia una exigencia que existe en gran parte del mundo jurídico para identificar a los violadores a partir de la creación del “Registro Nacional de Beneficios”, que contenga información actualizada y sistematizada de los beneficios otorgados.

“El detenido no podrá acceder al beneficio de la libertad anticipada si cometió delitos contra la integridad sexual seguida de muerte. Tampoco podrán acceder a la libertad anticipada quienes hayan cometido homicidio simple, algo que hasta el momento no estaba contemplado”, informaron desde la ONG.

“No se recuperan”

El reconocido médico psiquiatra especializado en psicopatía, Hugo Marietan, le explicó a diario Hoy cómo es la conducta de los violadores reincidentes: “Hay varias etapas: en la fría, el varón se conforma con relaciones sexuales normales con su esposa o amante; luego pasamos a la primera etapa del proceso. Se trata de la inquietud, que despierta la necesidad especial de apoderarse sexualmente de una mujer. Eso puede durar varios días o semanas. A medida que pasa el tiempo, y esos sujetos no consiguen la violación, se vuelven cada vez más irritables e inquietos”.

“En la segunda etapa ya no pueden controlar esa sensación y entran a buscar el blanco. Puede ser aquella mujer que reúne los requisitos del patrón sexual de ellos; a algunos les gusta las rubias, a otros las morochas y jovencitas, y mejor si son estudiantes. Intervienen dos tipos de acciones: el violador que ya eligió a su presa y empieza a hacer la inteligencia: saber dónde vive, cuándo sale, adónde va, como un cazador. Ese período también es de mucho placer para los perversos y psicópatas porque es de tensión y en algún momento van a encontrar la mujer”, agregó el profesional.

Marietan puntualizó que “luego está el golpe, que es apoderarse de ella. Es un rito y se utiliza la violencia; algunos les gusta golpear mucho a sus víctimas, pero todos quieren sentir el miedo de la mujer frente a ellos, y que ella se doblegue por terror y la fuerza. Ese momento es muy placentero para ellos, y después de eso recién viene el acto sexual en sí. El psicópata siempre busca la cosificación de la mujer para su satisfacción personal”.

Con referencia a la posibilidad de que los violadores puedan curarse, el profesional fue tajante: “No se cura porque no es una enfermedad, es una condición sexual intensa. No hay forma de tratar eso; no sirve la psicoterapia ni el razonamiento, ni que vaya un cura y le diga: Dios te va a castigar. O que el psiquiatra le de una pastilla”.

Para abordar esta problemática, desde el punto de vista judicial, el especialista señaló la necesitad de que los jueces tengan “como un coautor de la sentencia a un psiquiatra. Los magistrados no pueden solos porque no les da la sapiencia y la intervención del psicólogo forense actualmente no es vinculante. No se puede dar una sentencia sin los conceptos que mencioné anteriormente. Y tiene que ser un derecho pero también una responsabilidad del perito forense”.

“Estoy tratando de trabajar en un proyecto para que, en los casos de violación con reincidencia, el perito tenga corresponsabilidad en las salidas de estas personas y no vuelva a ocurrir la burrada que se mandó el juez (Carlos) Rossi. Tenemos que terminar con que una sola persona puede tomar la decisión de liberar a este tipo de delincuentes”, concluyó Marietan.