Finocchiaro confirmó que les descontarán a los docentes por haber hecho paro

El ministro de Educación bonaerense, Alejandro Finocchiaro, anunció ayer que se descontarán a los docentes de la Provincia los días no trabajados por paros y estimó que esas reducciones podrían ser de “entre 400 y 1.000 pesos” por día, según el cargo y la antigüedad. “Descontaremos los días no trabajados por paro a los docentes que adhirieron a las medidas de fuerza”, confirmó el funcionario.

“El tope que impone la legislación es del 20%”, afirmó el ministro, a la vez que detalló que “este mes se descontarán hasta cinco días en caso de registrarse cinco días de paro”, y así sucesivamente hasta terminar con todos los días de inactividad. “Esto tiene que ver con un criterio estricto de justicia. No es lo mismo el que cumplió con su labor aún estando disconforme que aquel que no lo hizo. Como funcionarios públicos, no podemos pagar por un servicio que no se prestó”, destacó Finocchiaro.