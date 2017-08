Fuerte caída en el ingreso en dólares de los argentinos









La Argentina es el único país de Sudamérica donde el salario real en dólares se deterioró, disminuyendo un 11% en los últimos 19 meses. Los jubilados que cobran la mínima tuvieron una merma del 16,4%. El impacto del programa económico en el bolsillo de los ciudadanos

El fuerte aumento del valor del dólar de las últimas semanas, que rondó los 18 pesos, parece no sacarle el sueño al propio Presidente Mauricio Macri, quien llamativamente dijo: “No me preocupa la suba del dólar”, evidenciando cierta falta de compromiso por parte de las autoridades frente al traslado a precios y el impacto que eso representa para los sectores más vulnerables de la sociedad.

Un estudio realizado por la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav) muestra cómo el salario real en dólares ha disminuido desde la llegada de Cambiemos al poder, siendo la Argentina el país de Sudamérica con mayor retroceso en poder adquisitivo en la moneda norteamericana.

El informe realizado por la alta casa de estudios destaca que la suba del dólar implica una retracción del poder de compra del salario, en la medida en que los precios de los productos locales aumentan en proporción al incremento de la tasa de cambio. Más aún, la baja en los salarios medidos en dólares se contrapone con el aumento sistemático que ha tenido el Salario Mínimo en el resto de los países de la región.

En suelo nacional, los ingresos, calculados en la divisa estadounidense, retrocedieron en los últimos 19 meses un 11%, yendo a contramano de lo que pasa en Brasil, donde el salario real en dólares aumentó un 46% desde diciembre de 2015. Otras naciones de Sudamérica tuvieron la misma suerte que el gigante carioca, como sucede con Uruguay (+28%), Colombia (+25%), Chile (+22%), Bolivia (21%), Perú (+18%), Paraguay (+13%) y Ecuador (+6%).

Lo contradictorio del caso es que, a pesar de que la Argentina posee el Salario Mínimo Vital y Móvil más alto de la región (US$ 504), eso no ha beneficiado a los argentinos, ya que ganando más billetes verdes que en otras naciones sudamericanas, por la inflación que hay se pueden adquirir muchísimas menos cosas que en el resto de los países.

A su vez, esta merma en las ganancias en dólares de los ciudadanos se sintió con mayor dureza en los jubilados, cuya contracción trepó al 16,4% en aquellos que cobran la mínima (el 53% de la clase pasiva percibe $6.394 por mes), y de un 14% promedio en aquellos que ganan de $7.000 para arriba.

Menor poder de compra

La depreciación sufrida por el peso argentino hizo que creciera a su vez la pérdida del poder adquisitivo por parte de los ciudadanos, quienes con el mismo salario pueden comprar cada vez menos cosas. Esta situación impactó con mayor fuerza en los sectores más vulnerables, que tuvieron que hacer fuertes restricciones en la adquisición de productos de la Canasta Básica de alimentos, indispensables para sobrevivir.

Esto llevó a que, desde que Cambiemos llegó al poder, el sector más pobre y sin recursos de la sociedad viera disminuir su poder de compra en artículos esenciales para la supervivencia como aceites (53%), harinas (43%), leche (37%), carne (32%), arroz (30%), fideos (27%), lo que deja la triste consecuencia de personas mal alimentadas y chicos con problemas de crecimiento.

A este desolador escenario se le suma que en los últimos 19 meses los medicamentos para la clase pasiva tuvieron un incremento del 88%, lo que ha llevado a que poco más del 50% de los adultos mayores hayan tenido que efectuar recortes sustanciales en sus modos de vida.

Evolución del salario en América del Sur

Argentina -11%

Ecuador +6%

Paraguay +13%

Perú +18%

Bolivia +21%

Chile +22%

Colombia +25%

Uruguay +28%

Brasil +46%

La Asignación Universal, en alarmante descenso

Uno de los planes de gobierno que buscó darles mayor capacidad de compra a los sectores más vulnerables en la última década fue sin dudas la Asignación Universal por Hijo (AUH), que en la actualidad es de $1.246 por cada chico.

A lo largo de los últimos 19 meses, esta Asignación Universal ha registrado un deterioro en su poder de compra, que lleva a que con ella se pueda consumir menos productos de la Canasta Básica Alimentaria, tal como ocurre por ejemplo con el caso de la leche, la cual se adquiere un 42,6% menos que al comienzo del gobierno de Mauricio Macri.

A ello le siguió la contracción en la compra de harina (40%), los huevos (37,2%), y fideos (29,6%). Por su parte, también son significativas las mermas en carne picada (31%), pan (23%) y bebidas gaseosas (22%).

Polémico: para González Fraga, los empleados cobran “más por dormir que por trabajar”

En un intento por justificar las políticas de flexibilización laboral, el presidente del Banco Nación volvió a tener una frase poco feliz hacia los sectores trabajadores.

El presidente del Banco de la Nación Argentina, Javier González Fraga, participó en Córdoba del 10º Coloquio Industrial, que organizó la Unión Industrial de esa provincia. En ese marco, al ser consultado sobre las condiciones necesarias para conseguir mayor competitividad por parte de los empresarios, quedó envuelto en una nueva polémica.

El economista, de origen radical, se manifestó a favor de flexibilizar las conquistas laborales, cuestionó los convenios colectivos de trabajo y trató indirectamente a los trabajadores de vagos a los que les pagan “más por dormir que por trabajar”.

Para el controvertido funcionario nacional, en el debate sobre la competitividad “el tipo de cambio es lo menos importante. La misma se logra bajando costos logísticos, de transporte, de infraestructura, de energía, los costos burocráticos”. Tras ese preludio, lanzó: “Los sindicatos tienen mucho que aportar, estoy de acuerdo con las conquistas laborales, pero si son a costa de la productividad, no sirven”.

A modo de ejemplo puso el caso de Vaca Muerta, en el que, según González Fraga, “el sindicalista Guillermo Pereyra se dio cuenta de que los empleados no pueden cobrar más por dormir que por trabajar”. Mientras que a lo ya expuesto, añadió: “Hay que defender el salario real, pero también la ocupación, porque si las conquistas premian el ausentismo, no sirve, necesitamos aumento de productividad”.

En Vaca Muerta se firmó un acuerdo en el que participaron el Estado, los empresarios y representantes de los gremios petroleros (con resistencia de buena parte de las bases) que flexibilizó las condiciones de trabajo de los operarios del sector.

Entre las modificaciones introducidas se estableció: la eliminación de las “horas taxi” por las cuales la jornada laboral se consideraba iniciada cuando el trabajador salía de su domicilio, la reducción de la cantidad mínima de operarios por pozo, la jornada laboral de ocho horas para operación y mantenimiento de pozos, de lunes a viernes, en reemplazo de la actual, que incluye fines de semana y feriados; la incorporación de tareas nocturnas a la jornada regular y la incorporación de la “multifuncionalidad”.

Esos cambios en el convenio se venían discutiendo hace dos años por presión de las empresas, y fueron otorgados casi automáticamente tras la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia. Dichas medidas son el preanuncio de lo que el Gobierno intentará llevar adelante a partir de octubre sobre las distintas ramas de la producción y el empleo.

Un autor de dichos “célebres”

"Le hicieron creer al empleado medio que podía comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior”

"Tener dinero afuera es una necesidad para sobrevivir”

"Yo tomo con pinzas la información sobre la pobreza. Hay que ver qué tan pobres son los pobres”

"Las familias ya no compran un celular o zapatillas porque guardan dólares para comprar una casa”

“Apuntan a flexibilizar la legislación laboral”

El secretario General de UPCN bonaerense, Carlos Quintana, señaló a diario Hoy que “estas declaraciones apuntan, tal como lo expresó Mauricio Macri, a flexibilizar la legislación laboral. Es un debate que se va a tener que dar en el marco de lo que significa la extrema derecha, que busca siempre favorecer al empleador y nunca al empleado. Es una retórica que viene desde hace tiempo”. “Apuntan a estirar la edad jubilatoria, a reducir salarios por vía indirecta. Es decir, siempre buscan alguna alternativa que signifique de alguna manera ir hacia la baja del salario de los trabajadores”, agregó.

Por otro lado, consideró que “el caso de Guillermo Pereyra es muy particular, no me gusta hablar en malos términos de un compañero, pero está dentro de una actividad muy especial, que no tiene nada ver con el resto de los sectores”.

En cuanto a los planes del Gobierno nacional para fin de año, afirmó que “el Presidente ya habló de una reforma laboral así que no nos cabe ninguna duda” que eso suceda.

También se refirió al debate por la Ley de ART, manifestando que “apunta a lo mismo”. “Esta ley tiene el mismo sentido de ir reduciendo las posibilidades del trabajador. La pudimos frenar en la Provincia de Buenos Aires porque es inconstitucional y hay un compromiso de que no se va a avanzar en esto”, y finalizó: “En lugar de hacer inversión en la prevención se hacen inversiones para perjudicar a los trabajadores”.

“Lo que hace este señor es enrarecer la paz social”

Consultado sobre las declaraciones de Javier González Fraga, el titular de Sosba, Julio Castro, argumentó que “el problema de la competitividad no es un problema del salario del trabajador, tiene que ver con la enorme carga de impuestos que tiene la Nación, que tienen las provincias sobre las empresas y tiene que ver con la inversión en tecnología”. “Si vamos a empezar con bajar lo más fácil, que es el salario, no se va a resolver el problema de la competitividad, porque un trabajador que no está preparado, que gana poco, que no puede llevar el pan a su casa, que no puede pagar la luz ni el gas, tampoco va a estar en condiciones de ser muy productivo”, afirmó.

“La cuestión pasa por qué modelo de país queremos, en eso sí podemos ayudar los trabajadores cada uno desde su actividad. Pero no podemos sentarnos en una mesa donde el único tema a debatir sea el salario del trabajador. No podemos siempre discutir sobre la mitad nuestra, no se puede discutir únicamente lo que es de los trabajadores. ¿Los que han tenido enormes ganancias durante años no tiene que poner nada? Estamos para debatir las condiciones de competitividad pero no bajando el salario y las condiciones laborales de los trabajadores”, argumentó Castro.

Finalmente dijo: “Yo creo que acá hay un modelo de movimiento obrero, que es casi único en el mundo, bien parado. Las declaraciones que hace este señor lo único que generan es un enrarecimiento de la paz social”.