Fuerte cruce entre Graciela Camaño y Fernando Iglesias por el empleo, la pobreza y la inflación

Un acalorado debate entre la diputada nacional del Frente Renovador, Graciela Camaño, y el exdiputado de la Coalición Cívica, Fernando Iglesias tuvo lugar en La Noche de Mirtha. La discusión que se encaminaba hacia los problemas económicos del país, la situación de los manteros, el desempleo y la inflación, terminó abordando cuestiones que se remontan al final del gobierno de Fernando de la Rúa.

"Argentina tiene un problema muy serio, desde hace muchos años en material laboral y no lo estamos pudiendo resolver. La falta de trabajo, el trabajo en negro. La falta de un orden económico que permita que la gente tenga trabajo", aseguró la legisladora.

Sentado en la mesa frente a Camaño, el exdiputado de la Coalición Cívica, hoy cercano a Cambiemos, Fernando Iglesias, le respondió que desde el menemismo hasta 2015 hubo una deliberada política de dejar gente afuera del sistema. "El kirchnerismo tuvo la política de transformar al país en un inmenso conurbano", afirmó.

La diputada le retrucó que el Gobierno, en los trece meses que lleva en el poder, no se resolvió el problema y acusó a la gestión de Mauricio Macri por el "ajuste brutal" que hizo que 1,2 millones de personas ingresaran en la pobreza. Además, Camaño criticó al kirchnerismo por no haber resuelto el problema cuando en el mundo había una situación económica favorable y se daban "crecimientos a tasas chinas".

Iglesias negó rotundamente que haya existido un ajuste brutal y cuestionó el rol de Camaño como exfuncionario nacional durante el gobierno de Eduardo Duhalde (2002-2003). "Las cifras de la macroeconomía y nivel social que dejó Cristina (Kirchner), en diciembre de 2015, eran las mismas que en 2001 y sino, desmentime. ¿Qué pasó después de eso, ya que hablan de 'ajuste brutal'? Vos formaste parte del gabinete de Duhalde como ministra de Trabajo. El ajuste brutal fue el de Duhalde. Cuando asume había más de un 38 por ciento, cifra oficial del Indec, y ocho meses más tarde había 57 por ciento de pobres. 50% más de pobreza, cosa (que ocurre) en países con terremoto o guerra civil", le cuestionó.

Para defender al Gobierno de Cambiemos, Iglesias reconoció que en 2016 "(el total acumulado de) la inflación fue del 40 por ciento y las paritarias fueron del 30 por ciento y con Duhalde también fue del 40 por ciento". Luego de sus dichos, la periodista Mercedes Ninci lo interrumpió y le cuestionó por qué hablaba de Duhalde, que dejó el poder hace 14 años, y no del presente, Iglesias retomó su ofensiva contra la diputada nacional. "Me molesta y me subleva que gente que participó del ajuste más brutal ande por los pasillos y los estudios de televisión posando de sensible social".

Luego de haberlo escuchado en su exposición, Camaño ironizó con los dichos del exlegislador. "Me gusta escuchando a Fernando (por Iglesias) porque es muy contradictorio. El hace un reconocimiento que en 2001 el país sufrió un quiebre muy grande. Y eso no es el gobierno de Duhalde. Es paradójico porque en la elección del 2001 (sic, 1999) el que plantea la necesidad de la convertibilidad y cortar los vínculos de endeudamiento constante, de irse del FMI es Duhalde", aseguró la exfuncionaria duhaldista.

Camaño se disponía explicar que, tras la renuncia de los cinco presidentes, el entonces senador Duhalde asumió por la elección de la Asamblea Legistlativa, Iglesias dijo que con de la Rúa hubo "una destitución". La diputada massista lo corrigió y le dijo que se trató de "una renuncia porque el vicepresidente (Carlos "Chacho" Álvarez) denunció que el Gobierno tomó fondos de la ex Secretaría de Inteligencia (SIDE) y había coimeado senadores". Iglesias le preguntó de qué espacio político eran el vice y los senadores denunciados. Camaño relativizó el hecho de fueran del Partido Justicialista.

"Vos no sos el dueño de todas las palabras. Entonces, sé respetuoso. El problema que vos tenés es que sos un chicanero. Tenés tus subjetividades, que las escribís en un libro e intentás venderlas", le enrostró la esposa del sindicalista Luis Barrionuevo en alusión a La década saKeada.

Camaño cuestionó a Iglesias por tener un razonamiento maniqueista, "que los buenos están de un lado y del otro". Fue en ese instantes cuando la conductora del programa, Mirtha Legrand, la interrumpió y le recordó que cuando le dio el golpe a Carlos Kunkel en 2010, 'el kirchnerista estaba del lado de los malos'. La diputada quiso justificarse y dijo que ese hecho de violencia formó parte de una defensa que estaba haciendo de la cuestión de privilegio que tenía la Coalición Cívica, bloque que encabezaba Elisa Carrió y del que Iglesias formaba parte. Ante la mirada de Camaño, Iglesias intentó despegarse de eso y sostuvo que ya no formaba parte de ese espacio y chicaneó con que en 2010 eran "los dos antikirchneristas".