“Hoy, con el Indec volvemos a tener datos fiables”

El ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca, sostuvo que con el organismo de estadísticas oficial “hoy tenemos datos fiables. Los datos de la UCA tienen una parcialidad de encuesta que no es tan extensiva como la Encuesta Permanente de Hogares del Indec. Pero reconocemos los números, no decimos que estamos mejor que en Alemania. Eso ya hace una gran diferencia. Por supuesto que la desocupación para nosotros es un problema, pero nos preocupa muchísimo la informalidad laboral”, sostuvo.

En la Argentina hay casi 4,5 millones de trabajadores que no están registrados, por lo que no tienen cobertura de seguridad social y no pueden acceder al sistema de salud. En este marco, el Gobierno reconoce el alto grado de informalidad laboral y analiza propuestas para estimular la formalización de los trabajadores. “Hay que generar condiciones para que muchos empresarios puedan blanquear a sus trabajadores pero también hay que fiscalizar y controlar. Estamos trabajando algunas propuestas que tienen que ver con desarrollo para acceder a un empleo, otras con la formación del trabajador y medidas que ayuden a que el empleo nuevo tenga una carga menos onerosa y que eso aumente las chances de empleo”, detalló el titular de la cartera de Trabajo.