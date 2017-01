La liberación de Prellezo generó un amplio repudio

La Cámara de Apelaciones y Garantías de Dolores le otorgó el beneficio al exsubcomisario de Pinamar condenado a prisión perpetua como autor del asesinato de José Luis Cabezas. A días de cumplirse los 20 años del brutal crimen, ya no quedan detenidos por el caso

El Sindicato de Prensa Bonaerense (SPB) repudió la libertad condicional que la Cámara Penal de Dolores le otorgó a Gustavo Prellezo, condenado a reclusión perpetua como autor material del crimen de José Luis Cabezas.

“Puede que se ajuste a derecho, pero moralmente es una atrocidad”, manifestó el gremio a través de un comunicado respecto a la decisión tomada por los camaristas Fernando Sotelo y Susana Miriam Darling Yaltone sobre el exsubcomisario de la Policía Bonaerense considerado el autor material de los dos disparos que mataron al reportero gráfico el 25 de enero de 1997 en Pinamar.

“Este fallo es una provocación de la Justicia, ya que consolida la impunidad, por cuanto los partícipes de este aberrante crimen se encuentran en libertad”, resaltó el SPB, cuyo secretario general es Antonio Guillén.

Entre sus argumentos, Sotelo y Darling Yaltone destacaron la “superación personal” de Prellezo, considerando sus estudios en la Facultad de Ciencias Sociales de la UNLP, que trabaja como gestor desde su domicilio, que realiza actividad física, concurre a la Iglesia Adventista y ha fortalecido sus “lazos familiares y sociales en general”; argumentos que el gremio de los periodistas bonaerenses calificó como “otro tecnicismo para consagrar la impunidad”.

Sucesión de concesiones

Prellezo gozaba del beneficio de arresto domiciliario desde 2010. En los años posteriores, la Justicia lo autorizó a salir a caminar una hora por día para tratar su hernia de disco, le permitió ir sin custodia al hospital y a cursar a la Facultad de Derecho. Además, en cinco años podría quedar en libertad plena.

Para la Justicia, Cabezas fue capturado en un operativo clandestino supervisado por los policías Aníbal Luna y Sergio Camaratta, y luego llevado hasta una cava donde Prellezo lo asesinó de dos disparos en la cabeza e incendió su cuerpo dentro del auto que utilizaba.

El juez de Dolores que instruyó la causa, José Luis Macchi, determinó que el empresario fallecido Alfredo Yabrán fue el autor intelectual “mediato” del crimen de Cabezas y su jefe de custodia, el exsargento del Ejército, Gregorio Ríos, el inmediato.

También fueron condenados Sergio González, José Luis Auge, Horacio Braga y Héctor Retana, integrantes de la Banda de los Horneros, oriunda de Los Hornos, y el por entonces comisario de Pinamar, Alberto Gómez.

Gabriel Michi: “No debería haber salido nunca de la cárcel

“Siento muchísima bronca, llegó la coronación de la impunidad”, sostuvo el compañero de Cabezas en las coberturas de verano y quien estaba con él en Pinamar cuando lo asesinaron, Gabriel Michi.

“Este asesino fue condenado a reclusión perpetua y no debería haber salido nunca de la cárcel”, expresó el también amigo del reportero gráfico, repudiando la decisión de la Cámara Penal de Dolores. Michi recordó que una vez que Prellezo fue condenado en el 2000 por ser coautor responsable de un plan para secuestrar y ejecutar de dos disparos al fotógrafo, “hubo un fallo vergonzoso del Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires que le redujo la condena”.

A partir de eso, precisó que “primero le dieron la posibilidad de irse de su casa con una pulsera supuestamente porque sufría una hernia de disco y las condiciones de la cárcel afectaban su salud, y luego le sacaron la pulsera porque decían no andaba bien”.

“Ahora llega la coronación de toda esta impunidad que tiene que ver con darle este régimen donde ya no va a tener que rendir cuentas, salvo de vez en cuando”, cerró.

Gladys Cabezas: “Ninguno de los asesinos cumplió la pena”

Enterada del fallo, la hermana de José Luis Cabezas, Gladys, dijo que tanto ella como su familia están “muy lastimados” y “muy enojados” con la Justicia porque “ninguno de los asesinos cumplió la pena” que le impusieron y “todos están libres”.

“Nosotros no esperamos nada de la Justicia porque ya no somos parte. Lo que vamos a hacer es estar presentes el próximo 25 de enero para recordar a José Luis. Estas personas no se van a librar

fácil de la familia Cabezas: vamos a estar detrás de ellos para decirle a la gente que son unos asesinos”, indicó. “No se olviden de Cabezas y que esto no siga pasando. Y espero que el Colegio de Abogados haga algo porque no creo que quiera tener un abogado asesino como Prellezo”, agregó.

Veinte años, ningún detenido

- Sergio González: En 2005 obtuvo la libertad condicional. En 2015 fue detenido acusado de integrar una banda dedicada a la elaboración y venta de éxtasis.

- José Luis Auge: Obtuvo la libertad en 2004. Volvió tras las rejas al infringir las condiciones de su libertad condicional. En 2011 se le otorgó el beneficio de salidas transitorias de la cárcel.

- Horacio Braga: Quedó libre en 2007.

- Héctor Retana: Murió de sida en la cárcel en 2001.

- Aníbal Luna: Quedó libre al cumplir las dos terceras partes de la sentencia, en 2006.

- Segio Camarata: Murió en libertad en 2015.

- Alberto “La Liebre” Gómez: Quedó libre en 2013.

- Gregorio Ríos, exsargento del Ejército, jefe de la custodia de Yabrán: Recibió la libertad condicional en 2008.