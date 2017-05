Larreta defendió a Potocar, el suspendido jefe de la Policía de la Ciudad que está detenido

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó que el traspaso de la Policía Federal al ámbito de la Ciudad fue “un gran paso”, y aseguró que las denuncias por corrupción que determinaron la detención de quien era el jefe de la Fuerza, el comisario José Pedro Potocar, “no detendrán el plan integral de seguridad” que reclaman los vecinos.

“Al transferir la Federal y tener una sola policía en la Ciudad dimos un paso enorme que no se detendrá más allá de las denuncias por corrupción que puedan producirse. No puedo poner las manos en el fuego por los 24 mil efectivos que tenemos, pero por lo menos conseguimos que esa fuerza no maneje más plata, de esta forma cortamos que se pasaran horas extras truchas”, señaló anoche Rodríguez Larreta en declaraciones al programa de Mirtha Legrand.