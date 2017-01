“Los fallos ejemplares para los corruptos deben llegar ya”





Así lo afirmó a diario Hoy el senador nacional por el GEN, Jaime Linares. Además, elogió la gestión que viene llevando adelante la gobernadora María Eugenia Vidal en la Provincia de Buenos Aires

La corrupción fue uno de los principales elementos que llevaron al kirchnerismo a perder en 2015 las elecciones a manos de Cambiemos. Los escándalos con fondos públicos de diferentes exfuncionarios produjeron un gigantesco desfalco a las arcas del Estado, costándole cientos de millones de dólares a los argentinos.

En diálogo con diario Hoy, el senador nacional por el GEN, Jaime Linares, criticó duramente el accionar K durante la última década, al sostener que “en el kirchnerismo hubo una corrupción estructural”. Además, el excandidato a gobernador bonaerense por el Frente Progresistas defendió la labor que viene llevando adelante María Eugenia Vidal y aseveró que compartir recinto en la Cámara alta con el expresidente Carlos Menem le causa “vergüenza”.

—¿Cómo ve a la Argentina de hoy, tras 12 años de gobierno kirchnerista y 13 meses de Mauricio Macri en el poder?

—Veo a una Argentina más tolerante y con menos odio, cosa que me parece sumamente positiva. En el tema legislativo está todo mucho mejor que antes, hay más diálogo, porque aquellos que tienen la mayoría en las cámaras no tienen el gobierno, y viceversa, lo que obliga a un proceso de mayor negociación y consenso de cada una de las medidas que se toman y pasan por el Parlamento.

—¿Qué opinión le merece el gobierno que está llevando adelante María Eugenia Vidal en la Provincia de Buenos Aires?

—No hay duda de que, a pesar de las críticas que podamos tener desde lo político hacia Vidal, ella es muchísimo mejor que la otra alternativa que se les daba a los bonaerenses desde el kirchnerismo. ¿Se imagina alguien lo que hubiera sido la Provincia gobernada por una persona como Aníbal Fernández? El solo hecho de pensarlo hace que nos corra un poco de frío por la espalda. Desde el GEN siempre pensamos que hay que ayudar, por eso en la Legislatura provincial hemos acompañado la mayoría de los proyectos del Ejecutivo; creemos que aportar a la gobernabilidad es lo mejor que se puede hacer en épocas como las que vivimos.

—Una de las banderas del GEN ha sido la de la ética pública. ¿Fue la corrupción uno de los temas que asolaron al país durante la pasada década?

—En el kirchnerismo hubo una corrupción estructural y es esta misma Justicia que hay ahora la que no investigó. Me parecería muy productivo, tanto para la Argentina como para la Justicia, que lleguen ya los fallos ejemplares para los corruptos. También es posible esperar que estos jueces, remolones por años, no se excedan ahora en sus mandatos con cosas que tendrían que haber efectuado hace casi una década.

—¿Qué es lo que se debe hacer entonces para cambiar este escenario de la política nacional?

—La corrupción es un tema no menor en la construcción de una nueva generación de argentinos: debe haber confianza en que el esfuerzo por hacer las cosas bien y en base a la ley rinde partido. Si uno convoca al esfuerzo para salir de la crisis institucional, financiera y económica que tenemos, pero los responsables de conducir los destinos del país son unos chorros, estamos en problemas. Todos debemos asumir responsabilidades en el tema.

—¿Cree que la Justicia debe actuar con mayor celeridad en las causas de corrupción denunciadas por Margarita Stolbizer contra la familia Kirchner?

—Las denuncias que viene haciendo la diputada con respecto solamente a dos causas, como lo son Hotesur y Los Sauces, son la consecuencia de toda una red que terminó con el blanqueo de temas burdos, como el juego o los hoteles; es decir, dos sistemas clásicos usados para el lavado de dinero sucio. Hemos visto que, durante los 12 años de gobierno K, lo único que creció fueron los negociados hechos con empresarios amigos del poder, nada más. Acá se montó todo un sistema de corrupción que sirvió a ese fin.

—¿Cómo es compartir la Cámara de Senadores con una persona como Carlos Menem, a quien usted siempre denunció?

—Yo siento una profunda vergüenza por compartir una banca en el mismo recinto con un individuo como Carlos Menem. En el Senado he llamado a sesión extraordinaria en tres ocasiones para tratar de expulsarlo; es una persona responsable de la explosión de la fábrica de Río Tercero y de la venta de armas por izquierda a países como Ecuador o Croacia. Nunca pude lograr que bajaran más de diez senadores a dar quorum y tratar su expulsión en el Senado. Lamentablemente, la clase dirigente se defiende entre sí y de esa manera se hace muy complicado luchar contra la corrupción enquistada en el poder.

Mandatarios, bajo la mirada progresista

Carlos Menem

“Completó la historia económica que no pudo hacer la Dictadura”

Mauricio Macri

“Asumió con un discurso de cambio y no lo ha ejecutado en lo más mínimo”

Néstor Kirchner

“No se lo puede tener en cuenta, fue un fracaso estrepitoso”

Cristina Kirchner

“Le provocó un grave daño institucional a la Argentina como país”