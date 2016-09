“Los K idearon un plan sistemático de corrupción”

Así se lo manifestó al diario Hoy el exdiputado nacional santacruceño, Rafael Flores. Además, fustigó con crudeza el falaz discurso político armado por el kirchnerismo en sus años en el poder, y destacó que Néstor Kirchner se rodeó de “cajeros que respondían a un mando unificado”

La llegada al poder del kirchnerismo en el año 2003 permitió que la Argentina entrara en un proceso político marcado por la irrupción de diversos cuadros provenientes del progresismo nacional en los cargos públicos. Sin embargo, la experiencia terminó en un verdadero fiasco, con grandes escándalos de co­rrupción que produjeron un gigantesco desfalco en las arcas públicas.

En diálogo con el diario Hoy, el exdiputado nacional Rafael Flores, una de las personas que mejor conoce a los Kirchner, criticó con dureza la corruptela kirchnerista al sostener que tanto Néstor como Cristina “idearon un plan sistemático de corrupción”. Además, quien supo ser jefe de la expareja presidencial cuando militaban juntos en la Facultad de Derecho de La Plata, afirmó que “los K prostituyeron el discurso progresista”.

—¿Cómo cree que serán recordados en los libros de Historia los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner?

—Espero que sean recordados como corresponde: como la época más co­rrupta de la historia de la democracia argentina y el desperdicio de una oportunidad fantástica. Nadie había recibido una herencia política y económica tan favorable como la que tuvo Néstor Kirchner en el año 2003. Sin embargo, los K no solo dejaron un ejército de pobres, sino también áreas sensibles como la Salud y la Educación, en un estado terrible .

—¿Cómo califica a la corrupción acaecida en el anterior gobierno?

—Yo veo que el kirchnerismo se diferenció de la corrupción que hubo en anteriores gobiernos en que se trató de un poder organizado, es decir, un sistema para apropiarse a través de la obra pública y del Estado de fondos públicos. Los Kirchner idearon un plan sistemático de corrupción. No hay que mirar solo a Lázaro Báez, sino también a José López, Julio de Vido y Daniel Cameron. Allí donde había un manejo de fondos se encontraba un cajero de los Kirchner. Todos esos cajeros respondían a un mando unificado.

—El kirchnerismo se vendió públicamente como un gobierno progresista. ¿Representaron los Kirchner al progresismo nacional?

—La realidad es que, detrás de esa fachada pseudoprogresista, ellos vieron que podían hacer grandes negocios. Se apropiaron del discurso progresista y prostituyeron la idea. Los Kirchner hicieron eso porque les pareció que era una imagen que les convenía vender, que no tenía que ver con su historia, y por sobre todas las cosas, desde el punto de vista de la falta de decencia en el manejo de lo público, se contradijeron con ese discurso que a ellos les gusta enarbolar.

—Usted conoce a José López de la época de Santa Cruz. ¿Que sintió cuando lo vio tirar bolsos llenos de dólares por encima del tapial de un monasterio?

—Lo de López fue la imagen más cabal de la decadencia kirchnerista. Es algo que me causó mucha sorpresa, porque no imaginaba a esta gente tirando los bolsos de forma tan descarada. No me cabe duda de que lo hizo porque se sintió acorralado por las investigaciones judiciales y reaccionó de la peor manera.

—¿Por qué cree que los Kirchner eligieron a una persona como López para manejar la obra pública?

—Esto fue posible porque a Kirchner le gustaba elegir personajes grises, sin ninguna clase de iniciativa propia, para que no le pudieran disputar el poder. Delegaba en ellos la obra pú­blica argentina y otras áreas donde se recaudaba dinero, y a través de eso construía poder sin correr peligro de que esa gente tomara confianza y luego pudiera crecer. Por eso se reunía de personajes tan opacos.

“Bastardearon la lucha de los Derechos Humanos”

Durante la época de la última dictadura militar, Rafael Flores fue uno de los pocos abogados santacruceños que interponía Hábeas Corpus para averiguar el paradero de los detenidos desaparecidos.

En diálogo con diario Hoy, quien fue legislador nacional por el Frepaso criticó la postura tomada por los K en materia de Derechos Humanos. “En la dictadura jamás se me hubiera ocurrido pedirle a los Kirchner que me ayudaran en la defensa de detenidos políticos. En los los 12 años en los que Néstor gobernó Santa Cruz jamás recibieron a las Madres de Plaza de Mayo ni conmemoraron el 24 de marzo”.

Para Flores, “los Kirchner bastardearon la lucha de los Derechos Humanos cooptando a distintos organismos. Todo eso me da mucha pena, porque las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo fueron todo un símbolo por la lucha para el esclarecimiento de los crímenes de la dictadura. La realidad es que verlos aplaudiendo impunemente a la expresidenta en los salones de la Casa Rosada me pareció muy penoso”.

Dirigentes políticos, en una frase

Carlos Zannini“El único inteligente del séquito K. Fue la mano ejecutora y el cerebro detrás de las maniobras políticas del kirchnerismo”

Julio de Vido“Fue el recaudador ideal que tuvo Kirchner para poder facturar los millones que juntó a lo largo de los años”

Ricardo Echegaray“Uno de los personajes más mediocres del kirchnerismo. Un simple obsecuente cumplidor de órdenes”

Ricardo Jaime “Hizo de la función pública un lugar en donde enriquecerse personalmente a costa del pueblo argentino”