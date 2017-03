Apertura del año legislativo

Macri abrió las sesiones ordinarias del Congreso con un efusivo discurso







El presidente Mauricio Macri abrió formalmente el 135° período de sesiones ordinarias del Congreso Nacional con un discurso con un tono más confrontativo del que suele utilizar en sus apariciones públicas.

Por ejemplo, el jefe de Estado no sólo se refirió al conflicto con los docentes por las paritarias, sino que también contestó algunas voces de legisladores de la oposición sobre el gremialista Roberto Baradel. "No creo que necesite que lo cuiden", dijo con sorna."Siempre supimos que el camino iba a ser difícil, por los que se resisten, los que ponen palos en la rueda. Tenemos que poner el hombro, pero estamos logrando cambios, sentando las bases sobre las que un país crece. Tenemos que cambiar las cosas en serio", indicó Macri al inicio de su presentación.

Además en distintos tramos se quejó por la falta de "autocrítica" del kirchnerismo, aseguró que ponen "palos en la rueda" y lanzó: "Hace falta menos relato y más verdad". Los representantes de la oposición respondieron con carteles.

Uno de los momentos que más tenso se lo notó al presidente fue cuando le gritaron "tenés que cuidarlo a Baradel", en alusión al secretario general de Suteba, en medio del conflicto por paritarias en la Provincia. "No creo que Baradel necesite nadie que lo cuide", contestó Macri

Entre los invitados se lo vio al ex presidente Eduardo Duhalde, sentado entre los ministros. En el palco reservado para los jueces, se ubicaron los cinco integrantes de la Corte Suprema. No asistió Alejandra Gils Carbó y desde la Procuración aseguraron que no fue invitada.