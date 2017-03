La expresidenta tildó a Macri de "mafioso sostenido por los medios"

Nuevas escuchas entre Cristina y Parrilli

En una nueva serie de escuchas de conversaciones telefónicas entre la ex presidenta Cristina Kirchner y el ex jefe de la AFI Oscar Parrilli, la ex mandataria tilda a Mauricio Macri de "mafioso sostenido por los medios", critica con dureza a Sergio Massa y apunta a un dólar "a 20 mangos".

Se trata de escuchas vinculadas a la causa en la que se investiga si desde el Gobierno encubrieron a Ibar Pérez Corradi cuando el señalado como autor intelectual del triple crimen de General Rodríguez se encontraba prófugo.

En las transcripciones de los diálogos de junio del año pasado, y que se conocieron esta mañana, la ex Presidenta califica a la gestión de Cambiemos como "política de prontuario".

"Mirá, yo lo que creo es que si ellos creen que les va a ir bien de esta manera están en el horno, viste. Va a llegar un momento que la gente se va a cansar de policiales", le dice Cristina Kirchner a Parrilli en un tramo. Ambos comentaban la imputación contra el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, por los Panama Papers.

En ese marco, la ex Presidenta lanza: "Macri es un mafioso sostenido por los medios, nada más".

En la transcripción de las escuchas aparecen numerosas críticas de la ex mandataria a la política económica del macrismo. "Vos no podés ocultar que no te alcanza plata. se han puesto virulentos con eso porque no le encuentran la quinta pata a la cuestión económica", dice.

También hay un exabrupto de CFK contra la Unión Industrial Argentina, al comentar quejas de la UIA por el rumbo económico: "Que se vayan a la concha de su hermana, ojalá se fundan todos".

Las críticas económicas de la ex Presidenta también apuntan al tipo de cambio: "Tendría que estar en 20 mangos el dólar. El dólar, para más o menos equiparar los costos internos, debería estar en 20 pesos", le explica Cristina a Parrilli.

Otro que es blanco de las críticas de la ex Presidenta es Sergio Massa. "Lo veo flojo a él, como que no tiene liderazgo político, no tiene carisma político", dispara sobre el líder del Frente Renovador.