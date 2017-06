Otra baja en el Gobierno: se fue el responsable del programa contra el lavado y el terrorismo

Juan Félix Marteau, funcionario del Ministerio de Justicia, renunció a su cargo y aseguró: “Me voy para continuar con mis responsabilidades profesionales”. Era investigado por la Oficina Anticorrupción

El ahora extitular de Coordinación Nacional Para el Combate de Lavado de Activos y el Terrorismo, Juan Félix Marteau, envió ayer una carta de renuncia a Germán Garavano, ministro de Justicia de la Nación, de quien dependía el programa que encabezaba. Tras la salida de Susana Malcorra, excanciller argentina, ya son 13 los funcionarios que han renunciado “al mejor equipo de los 50 años” en los últimos 5 meses.

Abogado y profesor de Criminología en la Universidad de Buenos Aires, Marteau es asesor del FMI, de la ONU y de grandes empresas. Además, fue quien redactó en 2007 la cuestionada Ley Antiterrorista a pedido de Néstor Kirchner. Dentro del gobierno actual, se dedicó a poner en funcionamiento una coordinación para generar políticas de prevención del lavado de dinero, una dependencia que se volvió clave.

Su misión era “coordinar los esfuerzos para el desarrollo de políticas públicas de los distintos organismos del sector público y privado que tienen responsabilidades en materia de prevención, detección y represión del lavado de activos y la financiación del terrorismo”. Además, debía implementar prácticas de capacitación y concientización sobre la materia para organismos del públicos y privados, e identificar activos o bienes del crimen organizado y el terrorismo.

“Cumplí con mi etapa de crear de cero una coordinación y poner los programas en funcionamiento. Estoy muy agradecido con Garavano, pero me voy para continuar con mis responsabilidades profesionales”, afirmó. Según sus dichos, el abogado se apartará de su cargo para continuar con su actividad privada en su estudio jurídico, aunque no descarta seguir colaborando. “La lucha contra los crímenes financieros es una política de Estado que no admite claudicaciones, por lo que siempre el Gobierno nacional me encontrará para lo que pueda ser de utilidad”, aseguro Marteau.

Cruce con Alonso

El exfuncionario estaba siendo investigado por la Oficina Anticorrupción (OA), que le abrió un expediente por presunto “conflicto de intereses” cuando se conoció que su estudio de abogados ofreció asesoramiento a sus clientes para ingresar al blanqueo de capitales. Por este motivo, Marteau se habría enfurecido con la titular del organismo, Laura Alonso, y se defendió de la acusación con un escrito judicial.

Para la OA, la mención de su nombre en la página web de su estudio jurídico “genera confusión respecto de la separación entre los roles públicos y privados”. También había sido denunciado en Comodoro Py por diputados de la oposición que lo acusaban de haber sido abogado del JP Morgan en causas por lavado. Pero el juez Claudio Bonadio descartó la existencia de delito, lo que fue presentado ante Alonso.

En su descargo Marteau aseguró que “jamás” utilizó las “instalaciones o servicios del Estado para beneficio propio”, y que el cargo que él desempeñaba “no tiene competencia funcional directa”, por lo que estaba “imposibilitado de facto” de favorecer a empresas privadas.