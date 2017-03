Pidieron que “La Morsa” Fernández declare en la causa de los bolsos de José López

El fiscal Federico Delgado pidió que se cite a Aníbal Fernández para tomarle declaración testimonial, después de asegurar en una nota periodística que los dólares dentro de los bolsos con los que fue encontrado el exfuncionario kirchnerista José López en el convento de General Rodríguez provenían “de una coima” y que no se trataba de dinero “robado al Estado”.

“Eso no es plata robada, es plata de coima. No se le robó al Estado. No estoy minimizando el hecho, pero no hay forma de robarle al Estado”, aseguró Fernández en un programa televisivo al referirse a las imágenes que mostraban a López arrojando bolsos con dólares hacia la casa religiosa.

En función de estas afirmaciones, Delgado pidió que el juez Daniel Rafecas cite al exjefe de Gabinete para tomarle testimonio. El magistrado al frente de la causa investiga por enriquecimiento ilícito a exsecretario de Obras Públicas, detenido desde el 14 de abril en el Penal de Ezeiza.

López está procesado por el juez Julián Ercolini, en la causa que investiga una matriz de corrupción en la obra pública, donde se lo acusó de ser parte de una “asociación ilícita” que favoreció al empresario Lázaro Báez con 52 contratos por unos $46.000 millones.

