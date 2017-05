Reunión en Capital Federal

Por Boudou, fracasó la unidad del PJ bonaerense

El rechazo de un grupo de intendentes peronistas a compartir un acto con dirigentes ligados al kirchnerismo como Amado Boudou, Luis D'Elía y Martín Sabbatella puso hoy en peligro la "mesa de unidad" impulsada por el PJ bonaerense y La Cámpora de cara a las PASO.

Los jefes comunales, que defienden la "unidad" detrás de la candidatura de la ex presidenta Cristina Fernández, tenían previsto participar hoy de un acto del FpV en el Centro Cultural Caras y Caretas, en Venezuela 370 del barrio de San Telmo, aunque a último momento cambiaron de postura y resolvieron no asistir al encuentro encabezado por el jefe de La Cámpora, Máximo Kirchner.

Por eso, la reunión previa al acto, que se llevó a cabo en la sede del Frente Nacional Peronista (FNP), en Bolívar 448, se prolongó durante toda la tarde y culminó con el rechazo de los intendentes a sumarse al plenario, cuyo comienzo estaba previsto para las 18.

"No quisieron quedar pegados", señalaron fuentes del PJ sobre la resolución de los jefes comunales, quienes permanecieron en la sede del FNP desde las 16.30 hasta pasadas las 20, sin asistir finalmente al mitín del FpV.

Distintos intendentes consultados admitieron que el "factor de mayor discordia" fue la presencia de Boudou, cuya asistencia al cónclave dijeron desconocer de antemano, por lo que la decisión fue no participar del plenario.

"No queríamos estar con gente que no suma para el armado de las listas", indicó un jefe comunal de la Tercera Sección electoral, en tanto un alcalde del interior advirtió: "Hay presencias que no tienen nada que ver con nosotros". Si bien los jefes comunales garantizaron la "unidad", el desplante de hoy pone en duda la continuidad del espacio, en momentos en que el ex ministro del Interior Florencio Randazzo continúa sumando voluntades de cara a las PASO del peronismo.

La reunión estuvo comandada por el jefe del PJ, Fernando Espinoza, y el diputado camporista Eduardo "Wado" De Pedro, quien otorgó "libertad de acción" a los jefes comunales luego de ver el rechazo que generaban referentes del kirchnerismo como Boudou, Sabbatella, D'Elía y Gabriel Mariotto.

Antes de arribar a ese repentino cambio de postura - personificado por el lomense Martín Insaurralde, quien discutió con sus pares y se fue dando un portazo-, el espacio se encaminaba a celebrar la competencia interna con la expectativa de que Fernández de Kirchner sea "candidata", según indicó uno de los intendentes que participó de la reunión.

Por eso, lo que en un comienzo fue un debate por la "lista de oradores" para el acto se convirtió en un rechazo abierto al mitín, al que sin embargo ya habían asistido algunos de los jefes comunales que se fueron antes de que terminara la reunión como Verónica Magario, de La Matanza. Boudou, en tanto, fue conminado a permanecer en un sector reservado del centro cultural, fuera de la vista de la concurrencia, indicaron fuentes del PJ.

Del encuentro previo participaron los intendentes Juan Pablo De Jesús (Partido de La Costa), Alberto Descalzo (Ituzaingó), Francisco "Paco" Durañona (San Antonio de Areco), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Magario, Gustavo Menéndez (Merlo), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Julio Pereyra (Florencio Varela) y Hernán Ralinqueo (25 de Mayo), entre otros.