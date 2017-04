Ritondo recibió a especialistas de seguridad de Nueva York

El ministro de Seguridad de la provincia, Cristián Ritondo, participó esta mañana, junto al senador del Frente Renovador, Jorge D'Onofrio, de una reunión de trabajo con parte del equipo de especialistas de seguridad de Rudolph Giuliani, ex alcalde de la ciudad de Nueva York de 1994 a 2001 reconocido mundialmente por su política de "tolerancia cero" contra el delito.

Del encuentro, que tuvo lugar en el Salón de las Banderas del ministerio con sede en La Plata, participaron John Huvane, Jefe de asesores de Giuliani; Sebastián Cruz, asesor especialista en criminología del ex alcalde neoyorquino y Facundo Asensio, representante de Giuliani.

También estuvieron presentes James Hanifin, ex Director del Departamento de Policía de Massachusetts; George Boyle, ex Director Crímenes Sexuales y Violencia Doméstica del Departamento de la Policía de Nueva York (NYPD); James Hall, ex Director de Investigaciones de esa fuerza, Alejandro Blanco, ex comisario mayor Policía Bonaerense y Vicente Ventura Barreiro, subsecretario de Planificación del ministerio.

Durante la reunión el Titular de la cartera de Seguridad presentó los avances y transformaciones realizadas en la Policía provincial desde el inicio de su gestión y se evaluaron próximas medidas a desarrollarse.

En ese marco Ritondo aseguró que "nosotros entendemos que la seguridad no es solo un tema policial, sino que incluye al menos a tres áreas del gobierno: la justicia, la seguridad y el desarrollo social", y sostuvo: "queremos una policía con estándares de profesionalismo, por eso la equipamos, mejoramos su formación y buscamos que sea transparente y cercana a la sociedad".

Sobre los asesores invitados, el funcionario provincial dijo que se trata de "personas que estuvieron al mando de fuerzas de Estados Unidos y su visita nos sirve para explicar lo que hicimos y para que ellos nos cuentes sus experiencias, aciertos y errores" y aseguró: "ellos creen que estamos haciendo reformas importantes, trabajando en los puntos que había que trabajar".

"Primero van a hacer un análisis global, vamos a realizar una serie de reuniones con distintas áreas del ministerio y luego nos vas a dar una devolución", explicó el Ministro y concluyó: "escuchar experiencias que fueron exitosas son para tenerlas en cuenta para ponerlas en práctica".

Por su parte, D'Onofrio explicó que "lo que ha venido a hacer este equipo de trabajo es una investigación y la idea es que nos hagan una propuesta para poder generar políticas de estado" y finalizó: "hace 500 días que el Ministro arrancó con su gestión y quiero remarcar el esfuerzo que, junto a la gobernadora María Eugenia Vidal, está haciendo. Lo importante es que estamos todos del mismo lado tratando de que el delito baje".

