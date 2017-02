Se multiplican denuncias penales contra Edelap

Un abogado radicó una demanda a la empresa por estrago culposo, ya que debió haber sustituido los postes de madera. Vecinos de Gorina presentaron intimaciones por la falta de servicio eléctrico y continúan las denuncias por hechos de inseguridad debido a los cortes

Mientras el fiscal platense Fernando Cartasegna avanza en la investigación sobre la presunta comisión de los delitos de estafas reiteradas y defraudación al fisco por parte del gerente general de Edelap, Jaime Barba, varios damnificados presentaron denuncias penales contra la empresa.

Ayer, el abogado Juan Pedro Chávez se apersonó en la UFI n° 9, en el marco de la IPP 06-00-004651- 17/00, y denunció a Edelap por el delito de estrago culposo, con el fundamento de que la empresa debería haber sustituido los postes de palmera por los fabricados con cemento, tal como lo dispuso el Ente Nacional Regulador de Energía (ENRE).

Esta irregularidad ya había sido anticipada por diario Hoy luego de que se informara que más de 30 postes fueron derrumbados por el temporal del domingo pasado en todo el partido de La Plata, reiterando una situación similar a la que sucedió hace menos de dos años tras un fenómeno de dimensiones semejantes.

Edelap no ha realizado el cambio de los llamados “postes palmera”, los cuales se hallan visibles en diversas zonas y cuya colocación está prohibida por las normas IRAM 1.584 y 1.586 para el tendido de energía eléctrica de media tensión. Se trata de grandes columnas de madera, cuya utilización representa una irresponsabilidad por parte de la empresa y un peligro para la seguridad pública.

En tanto, vecinos de Gorina, a través de la fiscalía que conduce Cartasegna, intimaron a la empresa Edelap para que restablezca el suministro de energía eléctrica en sus hogares.

Además, en queja por cómo los cortes de luz afectaron al servicio de seguridad, ayer desfilaron por la UFI n° 9 varias víctimas de robos. “Una mujer caminaba alumbrándose con el celular y la asaltaron. Y hubo una serie de casas desvalijadas. Los dueños estaban de vacaciones y las alarmas no funcionaban tras consumirse la batería por la falta de suministro eléctrico”, explicó a diario Hoy un vocero judicial.

Una declaración clave

Hoy, Cartasegna espera a un delegado del Sindicato de Luz y Fuerza. Si el mismo aporta pruebas sobre la merma significativa en la cantidad de personal en Edelap, le dará al fiscal un elemento contundente para imputar a Barba por defraudación al fisco. Asimismo, desde el gremio manejan información actualizada sobre el número de operarios que trabajan en las cuadrillas de las empresas tercerizadas.

Respecto al ingeniero de Edelap que había sido citado por el fiscal para explicar sobre el plan de contingencias y otros asuntos de competencia de la empresa, se decidió darle una prórroga a fin de no entorpecer la coordinación de las tareas durante estas horas cruciales, en las que miles de platenses no tienen luz.

Tal como adelantó este medio, el fiscal también pidió la asistencia de un perito ingeniero de la Procuración de la Corte para que pueda verificar si los dichos del profesional de la empresa son veraces.

Delegados en alerta

El intendente Julio Garro y parte de su gabinete mantuvieron ayer una reunión con autoridades de Edelap para recibir un cuadro de situación.

Uno de los funcionarios que participó de dicho encuentro le dijo a diario Hoy que “desde la empresa admitieron que los arreglos permanentes van a culminarse dentro de un mes” y puntualizó que, por ello, “los delegados municipales exigieron la instalación de generadores de energía en entidades de bien público, para así evitar que se corte la asistencia social”.

Etapa de recolección de pruebas

El fiscal Fernando Cartasegna insistió ayer con la posibilidad de una rescisión del contrato de la empresa en caso de que se comprueben determinadas irregularidades en la prestación del servicio.

“Estoy recibiendo los informes de las distintas comisarías y los testimonios de los delegados municipales. Todas las seccionales policiales tienen algún barrio en el que persiste el corte de energía. Y casi todos los comedores comunitarios y ONG fueron afectados por la pérdida de mercaderías”, dijo en referencia a los efectos que la falta de luz tuvo sobre la población tras el temporal.

“De ahí hay que ver si hubo un cumplimiento contractual fraudulento, porque a nosotros los usuarios se nos promete un servicio y un mantenimiento que en teoría ha sido cobrado, y si no ha sido realizado no hay cumplimiento contractual”, explicó sobre la presunta falta de inversión de la empresa que presta el servicio en la región.

“Cuando yo contrato el mantenimiento de algo y no lo hacen, dejo de pagar. En cambio, en este caso, nunca me entero de que ese mantenimiento no se hizo, y recién ahora con un problema climático se produce semejante desbarajuste en cuanto al suministro”, agregó Cartasegna.

“Hay que evaluar primero si han cumplido los contratos con los usuarios y después si han cumplido los contratos que le dieron la concesión a Edelap. Para eso le voy dar intervención al Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (Oceba), que deberá considerar si esto es causal de rescisión”, concluyó el fiscal.

Senador pide sanciones y rescisión del contrato

En consonancia con sectores de la oposición, desde el oficialismo salieron también a pedir que se rescinda el contrato con Edelap.

A los reclamos de la diputada Valeria Amendolara (FpV) y de los legisladores Jorge Sarghini y Jorge D’Onofrio (FR), ayer se sumó el senador provincial por el Frente Cambiemos, Juan Pablo Allan, quien presentó un proyecto ante la legislatura para que “el Poder Ejecutivo provincial proceda a la revisión integral del contrato con Edelap SA, aplique las sanciones previstas” y, de ser necesario, “proceda a la correspondiente rescisión del contrato”, luego de los últimos cortes de servicio en La Plata.

El senador provincial afirmó que “lo ocurrido luego del temporal en la ciudad es una falta de respeto más a todos los platenses. Les pido a las autoridades provinciales que tomen cartas en el asunto”.

Allan agregó que “resulta evidente que los servicios prestados por la empresa Edelap SA no cumplen, desde hace mucho tiempo, con las normas de calidad con relación a la prestación del servicio que deben brindar”.

Además, Allan pidió al Banco Provincia que otorgue “una línea especial de crédito destinada a los pequeños productores del cinturón florifrutihortícola de la región que revistan calidad de arrendatarios de las tierras”, con el fin de mejorar la situación de estos sectores luego del temporal. También pidió que “se evalúe la eventualidad de proceder a una exención del impuesto inmobiliario por el plazo de seis meses”.