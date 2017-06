La cocina política // Elecciones 2017

Se presentó la alianza Cambiemos en Provincia y crece la rosca política en La Plata













El oficialismo lanzó ayer en terreno bonaerense su frente electoral de cara a las legislativas. Doce partidos componen el armado político. En la capital provincial suenan distintos nombres y aumenta la discusión al interior del arco oficial

En un reconocido hotel céntrico de la ciudad de La Plata, la gobernadora María Eugenia Vidal encabezó ayer la reunión de lanzamiento de “Cambiemos Buenos Aires”, tal como se denomina el frente electoral conformado por el oficialismo en territorio bonaerense para competir en las próximas elecciones legislativas.

La presentación sirvió para limar ciertas asperezas que se habían generado en los últimos días por los lugares a ocupar en las listas, principalmente en el radicalismo, entre el PRO y la CC-ARI. También para mostrar unidad, que es lo que por estas horas está faltando dentro del peronismo.

Doce partidos componen el frente oficialista: Propuesta Republicana, Coalición Cívica-ARI, UCR, Partido Demócrata Progresista, Unión del Centro Democrático, Unión por la Libertad, Espacio Abierto para el Desarrollo y la Integración Social, Partido Fe, Partido Demócrata, Conservador Popular, Movimiento Social para la República y el Partido del Diálogo.

Entre quienes se acercaron al cónclave estuvieron el vicegobernador Daniel Salvador, los ministros Cristian Ritondo (Seguridad), Gustavo Ferrari (Justicia) y Santiago López Medrano (Desarrollo Social), el jefe de Gabinete Federico Salvai, y los intendentes Julio Garro (La Plata), Jorge Macri (Vicente López), Néstor Grindetti (Lanús), Martiniano Molina (Quilmes), Martín Yeza (Pinamar) y Vicente Gatica (Bragado).

Negociaciones al por mayor

Mientras se presentaba el frente oficialista en la Provincia, en territorio platense la rosca política no se detenía. Las negociaciones para definir los nombres de quienes integrarán la lista de candidatos a diputados provinciales y al Concejo Deliberante aumentan minuto a minuto entre los partidos que conforman el frente Cambiemos.

Según pudo saber este medio, la propia María Eugenia Vidal impulsa la candidatura a legisladora para la Octava Sección Electoral de Carolina Píparo, quien fue baleada en 2010 por motochorros en una salidera bancaria, hecho que le provocó la pérdida de un embarazo de nueve meses.

En caso de confirmarse su postulación, el segundo lugar en la nómina quedaría para un miembro del radicalismo. Mientras que el alfonsinismo impulsa la reelección de Diego Rovella, el vicegobernador Daniel Salvador apoya al actual concejal Claudio Frangul.

Quien quedaría fuera de la disputa en caso de confirmarse una postulación de Rovella es el concejal Juan José Cardozo, quien busca su reelección como edil. Como ambos responden al diputado Ricardo Alfonsín, ese sector del radicalismo solo tendría un lugar en las listas.

Por su parte, Julio Garro intentaría colocar a personas de su más estrecha confianza, como lo son la jefa de Gabinete local, Natalia Vallejos, o el del secretario de Gobierno, Nelson Marino. A su vez, estos dos nombres también suenan para encabezar la lista para el Palacio Legislativo platense, con lo que ambos podrían repartirse distintos lugares en ambas nóminas.

Si Píparo no va como candidata a legisladora provincial, el PRO propondría a un hombre como cabeza de lista. Esto dejaría al radicalismo en segundo lugar, pero po­niendo a una mujer, por lo que Rovella se vería relegado y allí resurgiría la posibilidad de que Cardozo acceda otra vez a disputar una banca en el Honorable Concejo Deliberante (HCD).

Por su parte, como la CC-ARI ya tiene una banca en el HCD local, con Raquel Krakover, no pediría lugares y centró sus pedidos de espacios a otras secciones electorales, como la Primera, la Tercera y la Cuarta, donde no tiene ninguna clase de representación legislativa.

“Somos el frente más coherente”

Uno de los jefes comunales presentes ayer en el lanzamiento del frente “Cambiemos Buenos Aires”, fue el intendente de la ciudad de La Plata, Julio Garro, quien, en diálogo con este diario, destacó: “Somos el frente más coherente, donde hemos logrado mantenernos igual que la elección pasada. Si vos mirás el resto de las fuerzas, no han tenido esa capacidad de mantenerse unidos”.

Garro resaltó que a nivel local “no va a haber internas, pero no porque no nos gusten las internas, sino porque no creo que hagan falta. Habrá algunas en los distritos donde Cambiemos no tiene intendentes. Pero eso acá en La Plata no va a suceder, porque tenemos un diálogo muy fluido y sano con el resto de las fuerzas del frente”.

Además, el intendente platense dudó de las diferencias internas al interior del peronismo, al sostener que “todavía tengo mis dudas de que el peronismo se haya fragmentado. Porque por más que a dirigentes les hayan dado el PJ para competir, la verdad que hoy es un hecho que no está consumado, son palabras. Cuando a vos te dan una herramienta, eso tiene que suceder en los papeles, y eso no ha pasado”.

“Queda por hacer un trabajo enorme. Nosotros estamos trabajando en todos los frentes, en la ciudad, en la Provincia, en el país, estamos poniendo lo que hay que poner en cada territorio, pero sabiendo que todavía falta mucho, y sabiendo que hay mucha gente que mantiene la esperanza de seguir por el camino del cambio”, subrayó Garro.

La voz de los protagonistas

El ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, opinó en diálogo con este medio que el lanzamiento le pareció “un paso adelante para la Provincia de Buenos Aires, agrandando lo que fue el primer Cambiemos, con más partidos, más representantes, así que muy contento, porque esto habla de la decisión que hoy toma la Provincia, de una apuesta por el cambio”.

En tanto, el ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, se refirió al lanzamiento y sostuvo que “la expectativa es muy positiva, además, la presencia de la gobernadora compromete a todos los partidos y todas las personas, algunos que sean precandidatos aquí presentes, en la idea de ir confirmando un rumbo que ha marcado la gobernadora María Eugenia Vidal y que se expresa en cada una de las decisiones”.

Por su parte, la presidenta de la CC-ARI a nivel nacional, Maricel Etchecoin Moro, destacó que “acá estamos todos los partidos, hemos firmado la alianza, existe Cambiemos en la Provincia de Buenos Aires. Cambiemos es la voluntad política de luchar, no hay temor a las mafias. Lilita y María Eugenia ponen el cuerpo en eso, de hecho se ven muchos cambios en lo que tiene que ver con la Policía”.