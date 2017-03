Se profundizan las diferencias entre Madres y Abuelas de Plaza de Mayo







Estela de Carlotto salió al cruce de Hebe de Bonafini, quien la acusó de traidora, la calificó como un “mal ejemplo” y le pidió “conciencia democrática”. Los enfrentamientos ya son irreconciliables

Poco importó que se tratase de un nuevo aniversario del último Golpe de Estado en nuestro país. Las diferencias entre Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo, y Hebe de Bonafini, fundadora de Madres, ya parecen ser irreconciliables.

Luego de la acusación de “traición” que Bonafini le propinó a Carlotto por haber firmado un convenio con la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, la presidenta de Abuelas le respondió y aseguró que “hay que tener conciencia democrática, no fanatismo”. “Cuando el pueblo vota y elige un gobierno, el respeto tiene que ser absoluto, nos guste o no, cada uno tiene que adaptarse y adoptar el camino que toque en estos cuatro años de gobierno. La relación tiene que estar, no podemos encapsularnos en no me gusta. La relación tiene que existir. No podemos perder tiempo, hay abuelas que tienen que encontrar a sus nietos. El diálogo cuando se acepta hay que tenerlo”, aseguró Carlotto.

Carlotto, además, sostuvo que Bonafini “es dueña de decir lo que quiera. Es muy doloroso, no debemos tener estos gestos, es un muy mal ejemplo, lo siento por ella”, al mismo tiempo que explicó que entre ellas no existe ningún tipo de relación ya que tienen diferentes modos de conducirse y actuar. Sin embargo, dejó en claro que “es una madre y compañera” de lucha.

En este marco, Carlotto se refirió al convenio que firmó con las autoridades bonaerenses y explicó que no se puede elegir con quién hacer actos. Hay que tener conciencia democrática, no fanatismo. El enemigo es el que tiene que estar preso. Los enemigos son los que mataron a 30.000 personas, secuestraron a hijos y nietos, y robaron bienes y esos tienen que estar en una cárcel eterna”.

Críticas a Macri

La titular de Abuelas se diferenció rápidamente de la gestión de Mauricio Macri tras asegurar que “no hay nada bueno para decir” del año de gestión del Gobierno. Además, sostuvo que el presidente solo las recibió una vez. “Esto duele, queremos contarle qué está necesitando el pueblo. No es que estamos en nuestras casas distraídas, seguimos lu­chando”, dijo. Sin embargo, destacó el accionar de la gobernadora de la Provincia, María Eugenia Vidal, y las respuestas que recibió de ella.

Oposiciones ideológicas y políticas

Tras años de tensión y diferencias ideológicas y políticas, el conflicto entre las referentes de los Derechos Humanos estalló el pasado jueves, en la ronda habitual de la Plaza de Mayo, cuando Bonafini acusó de traidora a Carlotto y además de “asesina” a la gobernadora María Eugenia Vidal. ”No sé qué cabeza tiene para negociar con ella”, disparó.

Bonafini fue aún más lejos al asegurar que “cada vez es más firme la diferencia. La oposición es política, no es una diferencia de si una es más mala o más buena, o una peinada y la otra despeinada. No, el enfrentamiento es profundamente político”. En este marco, Bonafini concluyó afirmando que “las Madres no somos más un organismo de Derechos Humanos, porque hay muchos vendidos. Somos una organización política, ahora sí con un partido, porque nuestro partido es el kirchnerismo”.

“Lo de Hebe de Bonafini es lamentable”

Los cruces de declaraciones entre las titulares de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo salpicaron a otras organizaciones sociales y referentes de Derechos Humanos. Graciela Fernández Meijide, exintegrante de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), consideró “lamentable” la crítica que Bonafini hizo contra Carlotto, al mismo tiempo que señaló que no le llama la atención la existencia de diferencias entre las dirigentes. “La división entre ambas no me sorprende, viene de hace rato. La actitud de Hebe clarifica las cosas. Hebe es una facción dentro de una facción mayor, que se llama kirchnerismo. Lidera un grupito de gente y eligieron ese camino. Es lamentable”, dijo Meijide.

En este marco, la exdirigente del Frente País Solidario (Frepaso), recordó que “cuando teníamos el desarrollo de los ochos organismos históricos durante la dictadura había diferencias, no había una sola ideología, no era un partido político. Sin embargo, un enemigo feroz e implacable nos mantenía a todos unidos a pesar de las diferencias”.

Cortiñas reconoció desavenencias, pero pidió “respeto”

Otra figura que se expresó sobre las críticas cruzadas entre Bonafini y Carlotto fue Nora Cortiñas, presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. La titular del espacio aseguró que “hay diferencias adentro de cada organismo”, pero pidió “respeto”. “Horror. Es terrible. Es lamentable. Eso no tendría que pasar, porque por más que haya cansancio, agotamiento, desilusión, este momento no lo querríamos vivir”, sostuvo la referente de los Derechos Humanos.

Cortiñas se mostró crítica frente a los dichos de Bonafini y aseguró que ambos organismos supieron estar unidos, pero que eso no significa que siempre haya habido acuerdos. “Había diferencias, nos separamos en dos

grupos. Hay enfrentamientos adentro de cada organismo, no precisamente tenemos que pensar todas lo mismo. Pero tiene que haber respeto y seguir adelante para lograr esto que queremos, que es memoria, verdad y justicia”, concluyó.