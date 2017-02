Sobres: los excomisarios podrían volver a la cárcel

La resolución de la Sala V de Casación llegaría a fines de esta semana. Tratarán el fallo del 23 de noviembre último, que confirmó la negativa de excarcelación. Se espera una serie de apelaciones, pero todo indica que los imputados finalizarán tras las rejas

Los ocho policías involucrados en la causa de los sobres podrían volver a ser detenidos en los próximos días, ya que el Tribunal de Casación evaluará primero el recurso contra el fallo de la Cámara de Apelaciones de fines de noviembre último, el cual confirmó, como lo había hecho el Juzgado de Garantías, la negativa de excarcelación para los uniformados.

Según le informaron fuentes judiciales a diario Hoy, los abogados Daniel Mazzocchini y Laura Corporal, quienes representan a los excomisarios Raúl Frare, Sebastián Velázquez, Julio Sáenz y a la familia del fallecido Federico Jurado, ya recibieron la notificación de radicación de sala, al igual que los letrados que patrocinan al exjefe de la Departamental, Darío Camerini, y sus entonces colaboradores Rodolfo Carballo (segundo jefe), Walter Skramowskyj (secretario) y Ariel Huck (jefe de Operaciones).

Esto significa que la Sala V primero tratará los recursos de Casación que interpusieron los letrados, luego de que el 23 de noviembre la Sala III de la Cámara de Apelaciones confirmara el fallo de primera instancia respecto de la negativa de eximición de prisión. Ese mismo día, los uniformados fueron aprehendidos, lo que derivó en un incidente de habeas corpus que los dejó en libertad.

La cuestión planteada ahora ya no es por el procedimiento que, en su momento, cuestionó la defensa, a saber, que sus defendidos primero tendrían que haber sido notificados de la resolución y luego detenidos. Por el contrario, en estos días los magistrados que los liberaron deberán revisar la causa en su conjunto y no solo el incidente del habeas corpus, con la prueba incorporada, los testimonios y demás informaciones que obran en el caso en que se acusa a los uniformados por presunta asociación ilícita.

En caso de que los jueces confirmen la resolución de los camaristas, enviarán una notificación a sus abogados. Una vez que la misma les llegue, los letrados tienen diez días hábiles para apelar, aunque, según fuentes judiciales, el recurso sería rechazado y los policías quedarían nuevamente detenidos. Tras ello, los letrados, no obstante, tendrán otros cinco días hábiles para ir con un recurso de queja a la Suprema Corte.

La notificación de Casación a los abogados señala que el recurso extraordinario que presentó el miércoles pasado el fiscal Carlos Altuve ante la Suprema Corte será revisado más adelante. En el mismo, pidió que los ministros se expidan sobre la cuestión suspensiva del artículo 431 del Código Procesal Penal.

Presos por escribir

Como se recordará, el 1° de abril pasado desde la Dirección de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad realizaron una inspección sorpresiva en la sede de la Departamental La Plata, luego de una denuncia anónima, y hallaron 36 sobres con 153.700 pesos.

Los envoltorios tenían escritos los destinatarios y la seccional de donde provenían. La pericia caligráfica dejó en evidencia a cinco titulares de comisarías. Se sospecha la existencia de una red de corrupción con la que recaudaban dinero de manera ilegal y unos 200.000 pesos por mes llegaban a las autoridades de la Departamental.

Desde la UFI n° 3, donde se lleva adelante la instrucción de la causa, afirman que los policías imputados contaban con la complicidad de integrantes del Poder Judicial y de la política.

El fiscal Martini rechazó el pedido de recusación

El fiscal platense Marcelo Martini, quien encabeza la investigación de la causa de los sobres y también la de la muerte de uno de los imputados, el excomisario Federico Jurado, ocurrida en la Unidad 9 de La Plata el 19 de enero pasado, rechazó en las últimas horas el pedido de recusación que realizaron la defensa y la esposa del policía fallecido.

La respuesta del fiscal fue elevada al Juzgado de Garantías n° 5 de Marcela Garmendia, quien no le daría curso a la solicitud de los representantes legales de Jurado. Sin embargo, los letrados sí podrán apelar el fallo de la jueza.

En tanto, en diálogo con diario Hoy, Martini explicó que “aún no están listos los resultados finales de la autopsia de Jurado”. El informe preliminar de las pericias no fue contundente. Aunque en principio, para el fiscal, se trató de una muerte natural, espera los estudios de los tejidos para confirmar que no fue un homicidio. Para los abogados defensores de Jurado, el desenlace fatal fue producto de una asfixia por la acción de un tercero.

El compañero de celda de Jurado declaró que el excomisario jugó al truco hasta las 3 de la madrugada y luego se acostó en la cama de arriba de la cucheta. A las 7, en el recuento, ya no tenía signos vitales.

En tanto, ayer se supo que los cuatro exjefes departamentales (Darío Camerini, Rodolfo Carballo, Ariel Huck y Walter Skramowskyj) recusaron al fiscal Martini. En un intento más por alargar la causa y en un claro manotazo de ahogado, fundamentaron su pedido acusando al fiscal por “difamar y deshonrar públicamente a los imputados, sin pensar en sus familias”.