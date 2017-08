La cocina política // Elecciones 2017

Stolbizer lamentó que “el Gobierno les dé la espalda a los vecinos”





La precandidata a senadora nacional, Margarita Stolbizer, encabezó ayer un acto de 1País realizado en el Centro Cultural Islas Malvinas de La Plata, donde expresó fuertes críticas a la gestión del Gobierno nacional.

En el encuentro, del que participaron los precandidatos a concejales locales, Javier García y Gastón Crespo, la líder del GEN señaló que “en el diálogo que mantenemos con los vecinos notamos que el gobierno les da la espalda y eso nos duele porque es una defraudación. No cumplieron con los compromisos de campaña, le vienen errando al tema de la inflación y les cuesta comprender las cosas”. “La incapacidad para revertir el mal rumbo económico demuestra el nivel de improvisación de esta gestión”, sostuvo.

Por otra parte, en declaraciones realizadas ayer, Stolbizer se diferenció de Sergio Massa con respecto a las cuestiones vinculadas a su política de seguridad. “Yo no me fui con Massa y no pienso igual que él en todo”, aseguró la precandidata, y explicó que la semana pasada decidió no participar de las recorridas que realizó el líder del Frente Renovador con el exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, por no estar de acuerdo “con una política penal represiva, en un momento en que la Argentina tiene tantas deudas sociales”.

En ese contexto, la diputada del GEN precisó que no está de acuerdo “con la baja de la edad de imputabilidad” que propone el massismo.