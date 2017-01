Stolbizer manifestó que los delitos por la causa Los Sauces "están absolutamente comprobados"

La diputada nacional Margarita Stolbizer, denunciante en la causa Los Sauces, consideró hoy que el resultado de un peritaje de la Corte Suprema permite afirmar que "están absolutamente comprobados" los delitos cometidos por la ex presidenta Cristina Kirchner y los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López que se investigan en ese expediente, a cargo del juez federal Claudio Bonadio.

"La pericia ha ratificado todos los hechos que fueron oportunamente denunciados y de manera muy clara se detallan los movimientos sospechosos a que hemos hecho referencia tantas veces", afirmó Stolbizer en un comunicado.

La líder del GEN subrayó que "los delitos están absolutamente comprobados con los elementos reunidos en la causa". Y explicó: "La ex presidenta recibía pagos millonarios de los empresarios Cristóbal López, Fabián de Souza y Lázaro Báez, los mismos a los que en simultáneo se beneficiaba con decisiones políticas, tanto de ella misma como de su marido y anterior presidente, Néstor Kirchner".

Para la diputada, "las maniobras ilícitas que denunciamos han quedado comprobadas con el informe técnico que presentan los peritos".

Ayer se conocieron los resultados de un informe contable que realizaron peritos de la Corte Suprema de Justicia. Los peritos concluyeron que la contabilidad de Los Sauces es irregular, con datos que no son confiables. Según informó Clarín, muchos asientos registrados no son correctos y no incluyen todos los movimientos de dinero, otros asientos contables son globales y no puntualizan las operaciones, y hay extracciones de dinero sospechosas que hacen concluir que se sacaba de Los Sauces más dinero que el que entraba.

"Los puntos de pericia más importantes son los referidos a los pagos efectuados por las sociedades del Grupo Indalo, así como los efectuados por las empresas de Lázaro Báez. El registro de pagos mensuales alcanza cifras millonarias. Aunque siempre la suposición fundada que hemos expresado es que se trata de apenas una parte de los retornos que los empresarios pagaban a la familia Kirchner", destacó Stolbizer.