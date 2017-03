Gonnet: un auto chocó a otro estacionado y lo incrustó contra una casa









Un conductor en presunto estado de ebriedad chocó esta mañana a un auto estacionado y, por la violencia del impacto, lo incrustó contra una vivienda en 28, 490 y 491.

Al respecto, Cristina, dueña de la vivienda expresó que: "Me levanté y me encontré con todo esto. Yo no escuché nada porque estaba durmiendo y mi pieza está alejada de la entrada".

Lo curioso es que la mujer ya había sufrido un episodio similar:"Esa vez, mi auto estaba parado en la puerta de mi casa y otro lo chocó y lo destruyó por completo".

El vehículo impactado esta mañana pertenece a un joven que lo había dejado allí días atrás y hoy pensaba retirarlo. Respecto al responsable del siniestro, solo sufrió heridas leves.