Muere un bebe de un año en un incendio en Los Hornos

Un bebe de un año perdió la vida anoche al incendiarse una vivienda ubicada en 146 entre 52 y 54.

El incendio se inció cuando en la vivienda se encontraban dos menores que esperaban a su madre. El destino se presentó de la peor manera: un bebe de un año murió en el siniestro. Según el relato de los testigos, las llamas comenzaron por la caida de una vela que se encontraba encendida, ya que en la vivienda se encontraban sin luz consecuencia del último temporal.

Raúl, vecino de la casa, afirmó que: "Estaba durmiendo y escuche el ruido de los chicos que gritaban. Entonces, me levanté y ya no se podía hacer nada. Me trajeron los dos chicos para mi casa y el bebé que quedó adentro y murió tenía un añito", confirmó.

"No lo pudieron sacar de entre las llamas. La madre no estaba en el momento del incendio. En el barrio estamos muy tristes", agregó Raúl.