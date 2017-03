Tres muertos al estrellarse un auto contra un árbol en Puerto Madero





Tres jóvenes murieron al chocar esta madrugada contra un árbol el auto de alta gama en el que se desplazaban en el barrio porteño de Puerto Madero.

El accidente ocurrió poco antes de las 4.30 en la esquina de Azucena Villaflor y Calabria, y fue protagonizado por un Audi A4, por causas que se investigaban.

El director del SAME, Alberto Crescenti, dijo que dos jóvenes "de entre 25 y 30 años" murieron en el lugar y otro, de 31, fue internado "en gravísimo estado en el shockroom del (Hospital) Argerich", adonde poco después falleció.



El médico lamentó que "pese a todos los controles que se hacen no se toma conciencia que el que toma (alcohol) no maneja".

Además, describió que "el impacto ha sido violentísimo" y que en la calle habitualmente "hay muy poco movimiento" a la hora que ocurrió el siniestro.

Según testigos, el Audi circulaba a alta velocidad al momento del choque y quedó con importantes daños.