A casi un mes de la definición: ¿qué debe hacer el Pincha en los próximos 25 días?

Después de lo que significó el importante triunfo ante el Bragantino de Brasil por la tercera fecha de la zona C de la Copa Libertadores de América, y a un mes de terminarse el campeonato en la Copa de la Liga Profesional Argentina, los hinchas de Estudiantes incrementan la expectativa en cuanto al rendimiento del equipo.

Dado a que el Pincha dio un importante paso en su objetivo de clasificarse como uno de los mejores de la zona C de la Libertadores a los Octavos de final, y sobre la base de que el torneo argentino se define dentro un mes -a diferencia del certamen continental, que no tendrá margen de festejos hasta el semestre que viene-, algunos hinchas comenzaron a sugerir la posibilidad de que después de más de once años el equipo se tire definitivamente a ganar un título a nivel local.

En tal sentido, la victoria contra los brasileños ayuda a impulsar esta moción, teniendo en cuenta que el equipo está cerca de clasificar en la fase de grupos de la Libertadores.

Por todo esto, y sobre la base del buen presente que tiene el Pincha con Boselli como goleador y Andújar como figura, no son pocos los que se ilusionan con poder ganar un campeonato el 22 de mayo, ya que la definición está a la vuelta de la esquina.

Sobre esta premisa, analizamos: ¿qué debería hacer el técnico en los próximos treinta días de competencia? ¿Se tiene que inclinar y volcar de lleno a ganar otro campeonato o debe guardar los titulares para el resto de los partidos de la fase de grupos de la Libertadores, certamen que lo tienen como líder en la zona C, con un margen considerable ante sus perseguidores?

