Agustín Canapino, campeón 2021 del Súper TC2000

En la duodécima y última fecha del Súper TC 2000, el piloto de Arrecifes, Agustín Canapino, finalizó en tercera posición y le fue suficiente para consagrarse campeón del “Gran Premio Canestrari”, el segundo campeonato que logra en la categoría. El triunfo fue para el mendocino Julián Santero con el Toyota.

El tandilense Leonel Pernía, con Renault Fluence, finalizó en el segundo escalón del podio de la carrera, debajo de Santero, y fue subcampeón, sin poder repetir la consagración experimentada en 2019.

La carrera, disputada bajo una intensa lluvia, tuvo sobrepasos continuos y reacomodamientos en los primeros lugares, lo que mantuvo en suspenso hasta el final la definición del campeonato que finalmente tuvo al mismo vencedor de la edición 2016.

Canapino, a bordo del Chevrolet Cruze, llegó a esta fecha siendo el líder de la tabla con 191 puntos tras haber conseguido la pole position.

En la clasificación, Canapino marcó un tiempo de 1m18s 462/1000 y fueron sus escoltas Damián Fineschi (Renault Fluence) a 87/1000, y Bernardo Llaver (Chevrolet Cruze), compañero de equipo del “Titán”, a 250/1000. Julián Santero (Toyota Corolla) quedó cuarto a 455/1000, mientras que Pernía fue quinto a 506/1000.

"La adrenalina que sentí hoy no la había sentido nunca en mi vida. Pensé que la definición del TC de 2017 era insuperable pero hoy lo superé”, admitió Canapino, cuatro veces campeón de esa popular división.

“Gracias a mi viejo, a Chevrolet y a Pro Racing por haber confiado. Parece que si no se sufre no vale. Les quiero agradecer a mi familia, a los que me acompañaron este año tan duro, a mi hermano que lo hice trabajar un montón desde que murió papá porque me había quedado sin ingeniero que era Guillermo Cruzzetti y él pasó a ser director técnico”, dijo en los micrófonos de Carburando.