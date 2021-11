¡Dueño de América! Palmeiras venció a Flamengo y es bicampeón de la Libertadores

¡Palmeiras bicampeón de América! En el Centenario de Montevideo, el Verdao derrotó 2-1 a Flamengo y volvió a levantar la Copa Libertadores por segunda vez consecutiva. Los tantos los marcaron para el Verdao Veiga y Deyverson, mientras que Gabriel Barbosa convirtió para el Fla.

Un primer tiempo donde Palmeiras fue superior, teniendo mejor posicionamiento en campo y generando las más claras. Tras un buen desborde por derecha, Rafael Veiga convirtió el 1-0 con una buena definición a los 5 minutos de la etapa inicial. Después Flamengo se mostró lento e inconexo, más allá de algunos destellos individuales, donde se destacó una chance clara de De Arrascaeta que atajó el arquero.

En el complemento, el encuentro fue más parejo y hasta por momentos, se lo vio mejor a Flamengo. El Verdao sintió el desgaste inicial y esperó más en su campo, ante un Fla que inquietó. Así, a los 72', De Arrascaeta asistió a Gabriel Barbosa, quien con la derecha puso el 1-1 ante Weverton. No se sacaron más ventajas y el encuentro se fue al alargue.

El juego no cambió y Flamengo parecía crecer, pero un error en la salida le dio el gol a Palmeiras: falló Andreas Pereira, Deyverson escapó y puso el 2-1, con un buen derechazo y la complicidad de Diego Alves, a los 5 minutos del primer tiempo suplementario. Allí, el encuentro se rompió y el último campeón se cerró aún más, para buscar atacar de contra.

En el segundo tiempo suplementario, Flamengo lo buscó pero no estuvo fino en las terminaciones. Palmeiras continuó con su juego directo y tuvo a un Deyverson, que fue el referente de área. Más allá del Fla tener aproximaciones, no le pudo encontrar la vuelta al encuentro. No aprovechó los córners finales y Palmeiras no lo supo liquidar con algunas contras. Sin embargo, aguantó y se consagró bicampeón de América. De esta forma, logra romper el récord de 20 años de Boca y un equipo vuelve a consagrarse en la Libertadores por segunda vez consecutiva ¡Salud campeón!

Formaciones

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan y Joaquín Piquerez; Felipe Melo y Ze Rafael; Raphael Veiga y Luiz Adriano; Dudú y Rony. DT: Abel Ferreira.

Flamengo: Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, David Luiz y Filipe Luís; Willian Arão, Andreas Pereira, Everton Ribeiro y De Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabriel. DT: Renato Portaluppi.

Goles: 05' Veiga (Pal), 72' Gabriel Barbosa (Fla), 95' Deyverson (Pal)



Arbitro: Néstor Pitana.

Cancha: Centenario, de Montevideo.