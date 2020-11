Alejandro Lugones: "Villa San Carlos te hace sentir como en tu casa"

Sin dudas Alejandro Lugones ha sido una de las revelaciones de Villa San Carlos en los últimos dos años. Participe de la campaña del ascenso y figura en la actualidad del equipo en la Primera B, el volante ofensivo habló en exclusiva con este medio sobre cómo viene la preparación pensando en el regreso de la actividad oficial.

Con respecto a la pretemporada, Lugones señaló: "El balance hasta ahora es positivo, ya que en primer lugar se pudo volver a entrenar despues de 7 meses. Tenemos un grupo barbaro que siempre entrega el 100 % y nos sentimos todos bien por suerte. El equipo está bien y sabemos que podemos dar más, pero es normal. Después de tanto tiempo sin jugar, van a faltar aceitar algunas cosas que en este tiempo que queda, las vamos a mejorar".

En lo que respecta a la definición del torneo, que aún no está oficializada, el futbolista opinó sobre el formato de reducido que se está evaluando: "El torneo es medio raro. Nosotros no entramos directo en semifinales, por diferencia de gol en la general. Pero hay que jugar lo que queda y son todas finales. Siempre el objetivo es ascender y ojala lo consigamos".

Además remarcó el sentido de pertenencia que genera Villa San Carlos y elogió las actividades sociales que realizó el club, durante la pandemia: "El club tiene ese sentido de pertenencia que lo distingue de cualquiera. Por eso el que viene a jugar acá, se siente en su casa y es por eso que después le cuesta tanto desprenderse. Lo que hace el club cada sábado, para darle algo a la gente que más lo necesita, no tiene precio. Todos lo hacen de corazón. Yo participé y la cara de los nenes al recibir un plato de comida, te gratifica más que cualquier cosa".



Por otro lado, habló de Gimnasia y destacó su sueño de ser dirigido por Maradona, luego de surgir de sus divisiones inferiores: "Yo arranqué a los 8 años en Gimnasia. Por suerte pude firmar contrato, pero no me tocó la chance de jugar. El sueño que tengo desde chico es jugar en el Bosque, con toda la gente. Y si está Maradona en el banco, sería algo imposible de creer. Pero soñar no cuesta nada".