Alerta Rojo: ¿dónde estará el futuro del ex-Pincha?

El mercado de pases empieza a tomar color en el fútbol argentino y, sin dudas, la chance de la salida de Marcos Rojo de Boca toma las primeras páginas de los diarios deportivos del país. El capitán del Xeneize y exjugador de Estudiantes de La Plata recibió una oferta para dejar Boca a sus 33 años. Se trata de un interés del Inter Miami de Lionel Andrés Messi y Gerardo Martino, máxima figura y entrenador del equipo de la MLS de los Estados Unidos de América.

Además, al llamado desde Estados Unidos se sumaría un interés del Palmeiras de Brasil, mientras el capitán debe prepararse para afrontar la pretemporada con Boca, que tiene al 2 de enero como su fecha de inicio. Allí se reencontrará con sus compañeros de cara al 2024, en el que habrá varios objetivos a nivel local y la Copa Sudamericana.

Marcos Rojo arribó a Boca a comienzos de enero en 2021, proveniente de Manchester United y hace unos meses extendió su contrato que tiene finalización a fines de 2025. Sin embargo, algunos empezaron a consultar si Estudiantes le abriría las puertas para una tercera etapa en el Pincha.

Luego de su partida del elenco albirrojo, donde entre la pandemia y las lesiones prácticamente no pudo jugar, el defensor campeón de la Libertadores con Estudiantes en 2009 decidió irse a Boca, lo que comenzó a romper la relación con los hinchas, sumado a los dichos de sus familiares contra el club y a su rápida identificación con el Xeneize.

Cada vez que le toca enfrentar al Pincha no la pasa bien, o al menos en presencia de los hinchas del León. No obstante, hace algunos meses en una nota para TyC Sports habló sobre su llegada a Boca desde Estudiantes y cómo está su relación con los hinchas del Pincha, tras el enojo por su ida al club de La Ribera. “Nunca nadie me dijo nada. Siempre que me los cruzó, me preguntan cuándo vuelvo”, declaró Rojo. Sobre su salida de Estudiantes, el jugador explicó que su ida al Xeneize estuvo relacionada con la pandemia. “Son decisiones que uno toma, y yo me hago cargo. Si la gente se ha enojado, le pido disculpas”, afirmó el exintegrante de la Selección Argentina.

Por último, sentenció: “¿Cómo le voy a cerrar la puerta a Estudiantes? Es mi segunda casa, pasé mucho tiempo ahí y soy un agradecido al club”, concluyó el central de 32 años sobre una posible vuelta al conjunto con el que se coronó campeón de la Copa Libertadores 2009.

Méndez rechazó Peñarol y se queda en Estudiantes

Con Agustina Alayes como Secretario Técnico de Peñarol de Uruguay, Mauro Méndez empezó a estar en carpeta para convertirse en refuerzo del elenco uruguayo. Sin embargo, en las últimas horas habló Alejandro Comesaña, representante del delantero y afirmó: “Hubo interés de Peñarol en Mauro pero él se debe a Estudiantes y quiere seguir jugando en donde está, a partir de esto no se avanza en las negociaciones”.