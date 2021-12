Alfombra roja para Boselli y fuerza por Wanchope

No habrá lugar para las apuestas. Si bien es cierto que ningún refuerzo te asegura buenos rendimientos, algunos nombres, por peso propio o por haber pasado por el club, te dan un plus. Más si tuvo la dicha de ser campeón de la Libertadores. Este es el caso de Mauro Boselli, el exjugador de Cerro Porteño, que ahora quedó libre y se entrena solo.

Tal cual adelantó El Clásico la semana pasada, el delantero de 36 años, campeón con Estudiantes de la Copa en 2009, sería el primer refuerzo del equipo de Ricardo Zielinski. En el Pincha ya le ponen la alfombra roja y le abren las puertas para los próximos días. Tanto el cuerpo técnico, como la dirigencia y hasta el propio delantero, tienen la idea es definir todo lo referido a lo contractual antes de las fiestas, para de esta manera tenerlo en City Bell el próximo 3 de enero para el comienzo de la pretemporada.

El 2021 fue un año duro para el delantero. Pasó momentos angustiantes al comienzo de año debido a un grave accidente de su hija de 5 años, mientras que en septiembre pasado volvió a perderse algunos partidos por el fallecimiento de su madre. Hace algunos días Boselli se despidió del club paraguayo y ya quedó en libertad de acción para arreglar con el León.

Al pueblo azulgrana, Boselli le comunicó: “Como todos ustedes saben, el 2021 fue un año muy difícil en lo personal por todas las cosas que me tocaron atravesar tanto a mí como a mi familia. La adaptación al país se nos hizo muy complicada. En todas las decisiones de mi vida, siempre puse a mi familia por delante de todo, y esta vez no será la excepción. Como es de público conocimiento, he tomado la decisión de no continuar el año que viene en Cerro Porteño”.

Además, agregó: “Me voy con la tranquilidad de haber dado todo lo que tenía y que pude aportar mi granito de arena para la obtención de la estrella número 34 y la clasificación a la próxima Copa Libertadores”. Así, según pudo saber este multimedio, el atacante volverá de sus vacaciones en los próximos días y firmará contrato con el Pincha por un año.

Por otro lado, y atado a lo que suceda con la continuidad, o no, de Leandro Díaz, desde la CD ya empezaron a trabajar en un posible reemplazante. Entre los nombres que surgieron en las reuniones, hubo uno que tuvo mucha fuerza: Ramón Wanchope Ábila. El delantero, que estuvo a préstamo de Boca en el Minnesota de la MLS, regresa tras las fiestas al país y deberá buscar club, ya que el Xeneize no lo tendría en cuenta. Entre los equipos que lo requieren, está el Pincha.