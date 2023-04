Andújar, del elogio al actual técnico al “palo” a Balbo

Mariano Andújar brindó una entrevista sin filtro en TyC Sports luego de la goleada a Tacuary por la Copa Sudamericana (donde vio la roja por doble amonestación). Allí se refirió a su relación con Abel Balbo y también llenó de elogios a Eduardo Domínguez, el nuevo entrenador del equipo.

“Con Abel no tuve ningún problema. El técnico está para tomar decisiones y no era un problema que decidiera sacarme, que creyera que yo no tenía que jugar. Lo que a mí me llamó la atención fue que, de los seis partidos, si bien mi nivel podría haber sido mucho más alto, no creo que haya sido responsable directo de una derrota del equipo”, expresó.

En ese sentido, el arquero explicó por qué le sorprendió su decisión: “Siendo el capitán del equipo, con el puesto que ocupo y con una historia en el club, me parecía que salir al sexto partido... capaz traía algo de arrastre que nunca lo supe. Pero no es un problema, ni fue un problema en ese momento que el técnico tomara una decisión. El club lo contrata para eso, para que tome decisiones”.

Más allá de eso, aseguró que “terminó todo normal” y lamentó que el “el equipo no pudo responder a sus ideas”. Y añadió: “Está todo bien. Es fútbol. Hoy nos encaminamos con un técnico que a mí me gusta mucho su manera de ser con el jugador. Después, las ideas futbolísticas o los trabajos en la semana, estamos todos por la misma línea”.

Además, destacó la manera de trabajar de Domínguez: “Con Eduardo personalmente he encontrado una persona excepcional. Me sorprendió para bien”. “Lo veo a Eduardo como un tipo laburador, frontal, sincero, que nos dio en este poco tiempo un montón de cosas que se ven en la cancha. Tiene una gestión de grupo bárbara. Al final, es lo que marca la diferencia”, afirmó Andújar, llenando de elogios al técnico.