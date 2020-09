Arturo Vidal fue presentado por el Inter de Milan

El mediocampista chileno, Arturo Vidal, ya está en Milán y, a falta de hacerse oficial su fichaje por el Inter, el jugador envió a través de las redes del Club un mensaje a la que será su nueva afición: “Ciao Milano, ciao Inter, sono qui” (“Hola Milán, hola Inter, ya estoy aquí”).

Ahora solo falta que el mediocentro pase las pertinentes pruebas médicas, por lo que el anuncio oficial se hará en las próximas horas.

Vidal, de 33 años, que estaba en el Barcelona desde 2018, se someterá en principio el lunes a un reconocimiento médico, previo a su fichaje por la formación de Antonio Conte. Según fuentes oficiales, firmaría un contrato por dos temporadas, con una opción a una tercera.

Arturo se reencontrará con Conte, con el que el 'Rey Arturo' ya coincidió en la Juventus de Turín, un club en el que el chileno fue cuatro veces campeón de Italia (de 2012 a 2015).

Mensaje de Messi

Lionel Messi publicó un mensaje en su cuenta de Instagram hacia su ex compañero: “Te conocía sólo de enfrentarnos y siempre me pareciste un fenómeno, pero después tuve la suerte de conocerte en lo personal y me sorprendiste más todavía. Fueron dos años compartiendo muchas cosas y te hiciste notar mucho, el vestuario te va a extrañar, @kingarturo23oficial. Te deseo todo lo mejor en esta nueva etapa en tu nuevo club. Nos volveremos a cruzar, seguro”.