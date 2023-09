Así será el operativo de seguridad para el Clásico Platense

Las fuerzas policiales provinciales tendrán el próximo fin de semana uno de los más arduos del año, con ocho clásicos jugandose en poco menos de 48: Rosario, Santa Fé, Córdoba, Ciudad de Buenos Aires y en especial la provincia Buenos Aires. De cara al derbi platense del próximo domingo en 1 y 57, en la jornada de ayer se dio un importante encuentro entre la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) y los presidentes de Estudiantes y Gimnasia. El operativo policial para el clásico de la Plata contará con 500 efectivos y las puertas del Estadio Jorge Luis Hirschi se abrirán a las 14.

En dicha reunión, llevada a cabo en el recinto del Ministerio de Seguridad, estuvieron presentes Eduardo Aparicio, junto a Martín Gorostegui, en representación del Pincha, y Mariano Cowen por el Lobo. Además, en la mesa estuvo el Superintendente de la Región Capital I Comisario General Alejandro Rey. Tras el encuentro, el funcionario al mando de la Aprevide contó en el programa radial Deportivo 1270: “Fue una reunión sumamente positiva, hay buena cordialidad entre las dirigencias, es uno de los clásicos más importantes de la provincia de Buenos Aires por el significado y el arraigo que tiene en la ciudad”.

Consultado sobre más detalles, Aparicio comentó: “Habrá 500 efectivos. Las puertas van a estar abiertas tres horas antes del comienzo del partido. Contaremos con Tribuna Segura como en cada partido, también vamos a hacer un control de admisión para aquellos hinchas que son violentos, y que no pueden venir. Estamos trabajando para prevenir situaciones de violencia y no irrumpir la vida social de La Plata. Queremos llevar tranquilidad y que el que gane festeje”.

Según pudo averiguar este medio, también está previsto un operativo de prevención en la zona de 7 y 50, lugar emblemático a donde suelen ir los hinchas ganadores del derbi platense.

Por último, el funcionario bonaerense emitió un comunicado donde se refirió al traslado de los planteles y el recibimiento de la delegación albiazul en el estadio Jorge Luis Hirschi: “Hablé con Mariano Cowen, el presidente de Gimnasia, por el tema de la parcialidad visitante. Él cree que mucha gente va a ir para Estancia Chica para despedir a los jugadores, y les va a pedir que se queden ahí. El micro hará su trayecto hasta el estadio de Estudiantes escoltado por la fuerza policial, esa es la idea. La comisión directiva va a ser bien recibida por la de Estudiantes, así que tienen un lugar previsto muy cómodo para que puedan disfrutar del partido”.

No habrá recibimiento especial para el micro albirrojo

Los hinchas de Estudiantes se preparan para vivir un nuevo clásico platense en UNO. En el comienzo de la semana, los simpatizantes del León se autoconvocaron por redes sociales para juntarse en el estadio y trabajar en lo que será la salida del equipo al campo de juego. Durante el fin de semana se había instalado la idea de un posible recibimiento al micro de Estudiantes, al estilo competencia internacional, pero este escenario quedó descartado en las últimas horas. Desde los organismos de seguridad confirmaron que no recibieron pedido especial para que los hinchas puedan abordar al micro llegando al estadio. Y, ante la consulta de este medio, fueron los integrantes de la “Popular Unida” que también desestimaron este rumor. Lo que sí está confirmado -y de hecho seguirán trabajando en lo que queda de la semana- es un gran recibimiento para cuando los jugadores del León salten al verde césped. Cabe recordar que las puertas del Estadio Jorge Luis Hirschi se abrirán a las 14.

Respecto al ingreso de los simpatizantes de Estudiantes, el Comisario General Alejandro Rey comentó: “Se va a extender en una hora la apertura de la cancha y eso nos beneficia. Por otro lado, la gente ya sabe cuáles son los elementos que no pueden ingresar. Lo más importante es que vengan temprano y todo se haga en forma relajada. No hemos tenido problemas en los clásicos anteriores y no tendría por qué haberlos ahora. La idea es abrir el estadio a las 14 y los directivos de Estudiantes están desalentando la concurrencia de aquellos socios que no cumplan con las condiciones para entrar a la cancha”.