Básquet: refuerzo de lujo para la APB

En la jornada de ayer se confirmó un intercambio más que provechoso para el torneo de básquet local. Sucede que Gimnasia, como club más representativo de la ciudad disputando la Segunda división del básquet argentino (Liga Argentina), no tendrá actividad hasta el segundo semestre del año. Pero esto no significa que sus deportistas no vayan a sumar minutos. Es por ello y que en decisión conjunta con el jugador, Gimnasia acordó que Juan Pablo Lancieri estará habilitado para competir en el Torneo de la APB poniéndose la camiseta de Platense.

El Tricolor quiere seguir pisando fuerte en el terreno local y de este modo Mauro Tartaglia podrá dirigir a una de sus joyas, como lo es el escolta/base del Lobo. Vale destacar que una vez iniciada la pretemporada de la Liga Argentina, Lancieri regresará al Lobo para volver a estar a disposición de Fabián Renda.