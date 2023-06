“Ben 10” trató de ponerse la capa en una noche a puro nervio

Estudiantes de La Plata se ha convertido en los últimos tiempos en uno de los equipos más solidos en el fútbol argentino y eso también lo hace valer en el plano internacional, aunque anoche enfrentó a un rival que le puso las cosas muy cuesta arriba y lo obligó a tener que dar un plus hasta los segundos finales de la historia.

Fue empate 1-1 entre los de Eduardo Domínguez y Bragantino de Brasil, con un gol de penal de Rollheiser, mientras que el primer gol de la noche en el Jorge Luis Hirschi lo había marcado Ramires.

El mejor de una noche sin demasiadas figuras fue Benjamín Rollheiser, quien no tuvo tanta participación en la primera parte pero en la segunda mitad fue determinante, más allá del gol, para encontrar los espacios con su zurda imparable, donde entrega al menos una gambeta por acción y libera a sus compañeros en la fase ofensiva.

Sin embargo, llegando al tramo culminante del juego, el hombre con pasado en River Plate no estaba en el mejor estado físico, muy cansado por el esfuerzo realizado y tuvo que salir reemplazado por Franco Zapiola. Aunque su salida no era lo indicado, ya el motor no daba más y no entregaba soluciones como las que tiene acostumbrado.

Párrafo aparte para el trabajo de José Ernesto Sosa, que en un marco de puro nervio, otorgó claridad en la fase ofensiva, al tiempo que dio mucho desgaste en lo físico, presionando siempre a los defensores rivales para tratar de darle oxígeno a su equipo.

Ninguno de los cambios logró darle soluciones a Estudiantes, que ahora deberá esperar un milagro para ser primero de la zona.

Las 200 veces del Príncipe con la del Pincha

Fue una noche muy especial para José Ernesto Sosa en el partido donde Estudiantes de La Plata enfrentó a Bragantino de Brasil, por el marco de la quinta fecha del Grupo C de la Copa Sudamericana. El Príncipe, que viene levantando su nivel de la mano de Eduardo Domínguez en la dirección técnica, tuvo un motivo más que importante para celebrar.

Ayer el mediocampista ofensivo alcanzó los 200 encuentros con la camiseta del elenco pincharrata como profesional, algo muy simbólico para el volante, que volvió a la institución a mediados del año pasado.

Logró disputar una gran cantidad de minutos en el choque contra los brasileños, y salió reemplazado en la parte complementaria por Matías Godoy. Sosa alternó buenas y malas, pero fue de lo mejor en la primera parte, con mucho empuje y sacrificio para ayudar a sus compañeros a sacar adelante una historia torcida.

Es más, tuvo una muy buena situación en los primeros 45 minutos, con un centro desde la izquierda, al tiempo que en el complemento fue clave en la jugada del penal, ya que desde su derecha nació la jugada.

Ahora, Sosa buscará seguir siendo una pieza clave en el 11 inicial de Domínguez, algo que viene dándose seguido.