Bilardo predijo la buena participación de Marruecos en el Mundial

Los marroquíes son los primeros de su continente en alcanzar esta instancia en la máxima cita, ya que el listón más alto habían sido los cuartos de final.

El doctor pareció saber antes que la mayoría que los combinados de África iban a comenzar a luchar mano a mano con las potencias de Europa y de Sudamérica.

El entrenador de 84 años, que fue campeón y subcampeón de la Copa del Mundo con la Selección Argentina, fue invitado al programa de televisión Sábado Bus (Telefe) en el 2000. Durante la entrevista con Nicolás Repetto, opinó con relación a los africanos: "Son despiertos, yo creo que son el futuro. Lo dije en el ´75 eh, cuando fuimos a jugar la Copa Mohammed a Marruecos: ´Acá está el futuro del fútbol. No está en Europa, no está en Sudamérica, no está en Asia´".

"¿Por qué, por habilidad o por el atletismo?", le repreguntó Repetto. "No, porque la gente todavía juega. Acá vos, por ejemplo, recorrés la Capital Federal y no se juega al fútbol. Recorrés el Interior y sí, en el centro del país", explicó el ídolo pincha.

El elenco de Walid Regragui así lo hizo, en los cinco partidos del vigente certamen ya dejó en el camino nada menos que a Bélgica, España y Portugal, por lo que su predicción fue efectiva.

Por último aquella época detalló que "recorrés Europa y en Italia, por ejemplo, en Roma, Milán, Firenze, no se juega. Vas a Alemania y en Munich, Colonia, no hay lugar".