Boca presentó a Ramírez y estalló de furia contra Villa

Una de cal y otra de arena para Boca durante este viernes. La buena noticia es que oficializó la llegada de Juan Ramirez, volante que se fue de San Lorenzo y que firmó hasta diciembre de 2024 con el club de la Ribera. Por su parte Sebastián Villa no se presentó a entrenar ya que quiere ser vendido a Europa.



En lo que respecta a su nueva incorporación, Ramírez habló en conferencia y destacó su felicidad, luego de ponerse en contra y forzar su salida de San Lorenzo. Además elogió el llamado de Riquelme: "Con Román tengo una relación muy buena, compartí un plantel en Argentinos Juniors y tuvimos el privilegio de ascender. Hablamos bastante, de la familia. Hubo un llamado pero para hacerme saber que había oferta y que el club me quería".

En el aspecto negativo, un nuevo conflicto se originó en Boca por la decisión de Villa de no presentarse. En las últimas horas Brujas presentó una oferta de 6.5 millones de dólares, pero el Xeneize la rechazó ya que la considera insuficiente. El colombiano no quiere jugar más en el club y exige ser vendido. Por lo pronto, no será tenido en cuenta hasta que se solucione su situación.