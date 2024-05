Boca se queda sin Zenón para enfrentar a Talleres

El plantel de Boca se entrenó en Ezeiza y luego quedó concentrado de cara al partido ante Talleres, que se disputará hoy desde las 20 en la Bombonera. Diego Martínez terminó de despejar las dudas en el once titular pero ya es un hecho que Kevin Zenón no será de la partida.

El director técnico incluyó en la lista de concentrados a Ezequiel Fernández y Zenón, quienes ayer no participaron del ensayo. Si bien no trascendieron los motivos de la ausencia de Equi, se supo que el mediocampista fue preservado por la molestia muscular que traía incluso previo al duelo con Fortaleza y aún es duda. En cambio, el zurdo arrastra un dolor en el tendón rotuliano por el que se sometió a estudios que no arrojaron lesión, pero la molestia persiste y finalmente será guardado aunque iría al banco. Vicente Taborda tiene todos los números para reemplazarlo. Sin embargo, Jabes Saralegui que había estado desde el arranque frente a Central Córdoba (SdE) le dejaría su lugar a Cristian Medina, recuperado de un golpe en el tórax que le impidió estar en Santiago del Estero. Las otras variantes que presentará Boca será el ingreso de Marcelo Saracchi como lateral derecho por la lesión de Luis Advíncula, la vuelta de Cristian Lema por Mateo Mendia y la reaparición de Edinson Cavani por Luca Langoni. El uruguayo viene de descansar un encuentro y entrará por el delantero que se desgarró.

De esta manera, el equipo sería con: Sergio Romero; Saracchi, Lautaro Di Lollo, Lema, Lautaro Blanco; Medina, Equi Fernández, Guillermo Fernández, Taborda; Miguel Merentiel y Cavani.