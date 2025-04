Boca ya prepara el partido ante el Pincha en la previa al Superclásico

La semana que comenzó tiene el foco puesto en lo que será uno de los partidos más importantes de la fecha 14 del Torneo Apertura: Boca y Estudiantes se verán las caras este sábado en La Bombonera, en un cruce que puede marcar un antes y un después en las aspiraciones de ambos equipos. Para el Xeneize será el último examen antes del Superclásico ante River en el Monumental; para el Pincha, la chance de dar un golpe en la recta final de la fase regular y meterse en zona de clasificación.

Estudiantes viene de empatar 1-1 el clásico platense frente a Gimnasia en el Bosque. Más allá del punto, el equipo de Eduardo Domínguez mostró una mejora en actitud y solidez colectiva, aunque sigue sin poder traducir eso en victorias. El margen de error empieza a achicarse: el Pincha está quinto en la Zona A y necesita sumar de a tres para no depender de otros resultados.

Este lunes arrancó con una baja importante: Ezequiel Piovi no podrá estar ante Boca. El mediocampista sufrió un fuerte dolor en el pie derecho tras un cruce con Lucas Castro en el clásico, y los estudios posteriores confirmaron un esguince que lo dejará al margen por al menos tres semanas. Una baja sensible en la mitad de la cancha, donde era una fija junto a Ascacíbar y Medina. La buena noticia para Domínguez es que podrá contar con Santiago Arzamendia, quien finalmente no alcanzó la quinta amarilla como se creía. ¿El motivo? Una modificación en el reglamento de AFA: como fue amonestado segundos antes de ser expulsado ante Newell’s, esa amarilla queda anulada. Así, la del clásico fue recién la cuarta, y podrá estar disponible para visitar La Bombonera.

Del lado de Boca, el clima es distinto. El equipo de Fernando Gago lidera la Zona A con comodidad y ya tiene asegurado su lugar en los playoffs. Sin embargo, todos los caminos conducen al Superclásico y cada entrenamiento se vive con atención máxima a lo físico. En ese sentido, una de las noticias de la semana fue la lesión de Milton Giménez, quien terminó el partido frente a Belgrano con gestos de dolor y este lunes se confirmó que sufrió un esguince en su tobillo derecho. Está descartado para el duelo ante Estudiantes y su presencia frente a River es una incógnita.

Será un duelo de alto voltaje, entre un equipo que llega con la presión de no fallar y otro que busca seguir firme en lo más alto antes del partido más esperado del semestre. La Bombonera espera un sábado cargado de emociones.