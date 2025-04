Mansilla: “Se la pasaron haciendo tiempo y salté carteles para agarrar pelotas escondidas”

El Lobo y el Pincha igualaron en un nuevo clásico platense. Y como ya es costumbre, luego del 1 a 1 en la cancha, la rivalidad también se hizo presente en las declaraciones de los futbolistas. Uno de los jugadores de Estudiantes que tomó contacto con la prensa fue Matías Mansilla: el arquero no se guardó nada y dejó varios títulos para la polémica.

“Se pasaron todo el segundo tiempo haciendo tiempo. Nosotros vinimos a ganar. Cuando jugás acá te hacen la vida imposible. Me escupieron, salté carteles para agarrar pelotas y junté no menos de 25 encendedores. Tiraron una cantidad enorme de fuegos artificiales, se ve que los tenían guardados desde no se cuando”, sentenció Mansilla.

Domínguez: “El segundo tiempo fue un dominio total de Estudiantes”

El entrenador albirrojo analizó la igualdad entre Gimnasia y Estudiantes, valorando lo realizado por su equipo y destacando el dominio en el segundo tiempo: “El segundo fue un dominio total de Estudiantes. Y si es justo o no el empate, tuvimos muchas situaciones y no fuimos certeros. El equipo hizo una buena presentación pero no pudimos ser certeros”.

Consultado sobre el trámite del partido, el “Barba” explicó: “En ningún momento vinimos a respetar al rival. Sabíamos que Gimnasia se hacía fuerte en la pelota larga, por lo que tomamos precaución. Creo que se hizo un partido muy friccionado y que en esas pequeñas situaciones parecía que estaba más cómodo el rival”.

Por último, Domínguez se refirió al momento del equipo y lo que viene en el horizonte: “Buscamos variantes y situaciones para recrear el mejor contexto de solidez, por lo que vamos a seguir buscando. Tenemos tranquilidad y paciencia. Debemos seguir buscando y generando el contexto para que el jugador esté lo más cómodo posible”.