Bombazo en el TC: ¿Canapino cambia de modelo?

En las últimas semanas, el arribo de Toyota al Turismo Carretera generó que ­diversas terminales y algunos equipos piensen en llevar a la pista nuevos modelos, en los cuales ­aparece en escena el JP Carrera. Además, según se dijo hace poco más de un mes, el histórico equipo analiza poner un Camry en el asfalto. Sin embargo, Gustavo Lema, su propietario, redobló la apuesta y lanzó una declaración que sacudió a la máxima. Y ante esto, todos los amantes del motor se preguntaron: ¿Agustín Canapino cambia de modelo?

En este sentido, Lema lanzó sin vueltas en primera instancia: “Si tengo la posibilidad de elegir, prefiero armar un Camaro antes que un Camry”, y dicho esto, agregó: “Me gustan los desafíos, pero soy medio aburrido, me gusta el TC clásico. Elegiría el TC con las marcas actuales y un Súper TC con los Camaro, los Mustang. Es entendible, hay cambios”. Así las cosas, continuó: “Pasamos de las cupecitas a los autos que usamos en este momento, y también hay que adaptarse a los tiempos modernos. No estoy en contra de nadie, me gusta mucho el Turismo Carretera, el clásico. Le doy la bienvenida a Toyota, una de las terminales más importantes del mundo, es bueno para todos”.

Luego reveló qué fue lo que ocurrió en la prueba comparativa entre el Chevrolet actual y el nuevo de Canapino: “Cuando estaba por salir a dar su primera vuelta, se cortó una válvula. Cosas que pasan, ya está reparado y se usará como motor de repuesto para la carrera del fin de semana. La idea es previo a San Juan realizar la prueba y veremos qué decisión tomamos al respecto”.

Y finalmente, en relación a la temporada que viene transcurrien­do, concluyó: “Es un gran año el que estamos teniendo, y lo lindo sería mantener este nivel hasta fin de año. Esperemos que se nos dé el campeonato. Vamos a una carrera que sabemos que nos va a costar por los kilos que tienen los autos de Agustín (Canapino) y Santiago (Mangoni), así que ojalá podamos cosechar la mayor cantidad de puntos posibles”.