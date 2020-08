Buscan destituir al presidente del Barcelona

"Por medio de la presenta carta, yo, Lionel Andrés Messi Cuccitini, con DNI (está tachado) solicito que se proceda a resolver el contrato de relación laboral que ocupo actualmente en su distinguido club, amparándome en la cláusula número 24 que me permite disfrutar de esa facultad", dice el burofax en el primero de los dos párrafos de su contenido.

"Agradezco todas las oportunidades de crecimiento personal y preparación profesional que se me brindaron durante el tiempo laborado. Aprendizajes que me permitieron consolidar el perfil técnico y humano; pero motivos personales me (tachado) esta difícil decisión que espero sea recibida por la dirección de la mejor manera", cierra el texto que reveló el periodista español Fermín De la Calle en su cuenta de Twitter.

Los opositores al actual presidente decidieron no esperar de brazos cruzados e iniciaron acciones para ver la forma de evitar la salida del astro argentino.

En pleno shock, se puso en marcha hoy una iniciativa legal para destituir al presidente del club catalán, Josep María Bartomeu, con la esperanza de revertir el divorcio de la máxima estrella culé.

El precandidato a la presidencia del FC Barcelona Jordi Farré acudió esta mañana a las oficinas del Camp Nou para iniciar los trámites para activar una "moción de censura" contra la actual Junta Directiva presidida por Josep Maria Bartomeu, a la que considera única responsable de la decisión de Messi.

"Como dije ayer, acabo de presentar escrito para colicitar el voto de censura contra Josep Maria Bartomeu y toda su junta, no pueden estar ni un minuto más al frente del club. Es hora de hechos y no de palabras. #votcensura2020", tuiteó Farré poco después de las 9 horas.

Farré cree que el anuncio de Messi de querer dejar el Barcelona, vía burofax, "es una muestra más del desbarajuste que se vive en la entidad".

Además, considera que el FC Barcelona "no se merece" que Lionel Messi deje el club de esta manera: "La única manera que puede irse del Barça es con su retirada como jugador y con una estatua en el Camp Nou", subrayó en un comunicado.

Cualquier moción de censura necesitará reunir como mínimo el apoyo del 15% del censo electoral del club, es decir unas 16.000 firmas. Tres años atrás, otro intento por destituir a Bartomeu no llegó a buen puerto al quedarse los promotores en las 12.000 firmas.

En caso de que la actual iniciativa superara el umbral fijado, los estatutos del club contemplan la celebración de un referéndum que llevaría a la destitución de la actual junta directiva, si se alcanza el 66,6% de los votos.

Sectores opositores a Bartomeu pretendían que la moción se presentara de forma coordinada, pero Farré se adelantó, aunque todo indica que igualmente lo respaldarán porque creen que podría ser la única posibilidad de frenar la partida del astro argentino.

Otro de los precandidatos a la presidencia del Barcelona, Víctor Font, quien cuenta con el compromiso del ex mediocampista y actual DT Xavi Hernández como futuro entrenador, dijo que si Bartomeu no dimitía lo antes posible, él "apoyará activamente la moción de censura en marcha".

Font afirmó anoche en declaraciones radiales que Xavi Hernández ya había hablado con Messi telefónicamente, aunque dijo desconocer si su intención era convencerlo de que se quedara en el Barça para finalizar allí su carrera.

En tanto, el expresidente del Barcelona Joan Laporta también abonó la hipótesis de que Messi podría quedarse si Bartomeu renuncia o es destituido.

"Han ido minando la moral de Messi para salvarse ellos del desbarajuste económico y deportivo que han creado. Si dimitieran todavía habría esperanza de que Messi se quede en el Barça", dijo a través de Twitter el que fuera máximo dirigente culé entre el 2003 y el 2010.

Los detractores de Bartomeu creen que el actual presidente del Barcelona tiene la clara intención de vender a Messi, de la misma forma que dejó escapar a Neymar para salvar también una crisis económica en el club.