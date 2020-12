Carlos Tevez: "Este es el Boca que todos queremos"

Boca logró el pasaje a semifinales de la Libertadores, luego de eliminar a Racing en La Bombonera. Tras el triunfo copero, Carlos Tevez manifestó su alegría por la victoria y el desempeño del equipo: "Tenía que salir el espíritu porque era más psicológico que otra cosa. Había que salir a presionar y salió el Boca que queremos todos".

Además destacó la importancia de cambio de chip del equipo: "Ni cuando perdimos con Racing éramos lo peores, ni ahora somos los mejores. Este Boca es el que todos queremos y tenemos que buscar el equilibrio, para que todos los partidos sean iguales". Además contó porque no pateó el penal: "Ayer patee tres penales y me los atajaron. Yo no estaba confiado para patear y me pareció justo que lo patee Sebastián (Villa), que tenía confianza".