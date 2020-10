Carlos Tevez: "Nos sentimos más seguros para pelear la Libertadores"

Carlos Tevez fue la gran figura de Boca, en su goleada 3-0 ante Caracas. Más allá de los tres puntos y la punta en soledad en el grupo H, el "Apache" jugó su partido 250 con la camiseta "Xeneize" y además se convirtió en el tercer máximo goleador del equipo en el certamen.

Ante esta situación, destacó la importancia del logro personal conseguido: "Mirando hacia atrás, uno no se da cuenta de lo que fue pasando profesionalmente. Me pongo contento pero melancólico por tantos años de carrera. Hoy estoy feliz porque se pudo ganar y jugar en serio".

Por otro lado destacó la rareza de este momento que se vive en el mundo por la pandemia y remarcó que "partido a partido nos vayamos sintiendo mejor y agarrando confianza. Nos sentimos más seguros para pelear la Libertadores". Además elogió a Cardona: "Me saca la presión de no ir a buscar la pelota tan abajo, me da la chance de dañar más arriba. Que tenga la pelota el 'gordo' se me hace que tenga las cosas más fáciles".

"Carlitos" se metió en el podio de goleadores

Con su doblete, Tevez se convirtió en el tercer máximo goleador de Boca en la Copa Libertadores, tras alcanzar los goles. Delante de él están Juan Román Riquelme (25 goles) y Martín Palermo (23). Además, disputó su partido 250 con la camiseta "Xeneize", tras cumplir 19 años de su debut.