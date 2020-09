Cecilio Domínguez: "Cualquier lugar es mejor que Independiente"

En Independiente la crisis parece ser interminable. Más allá de que se maquillen algunos aspectos como la renovación del contrato de Silvio Romero, la situación de los futbolistas es más que incómoda según ellos, ya que están desesperados por irse.

Alan Franco, Sanchez Miño, Silvio Romero, Gastón Silva, Cecilio Domínguez, Martin Campaña y Fabricio Bustos, son algunos de los futbolistas que en su momento manifestaron su descontento con la dirigencia tras la falta de pago.

Si bien algunos lograron irse como es el caso de Domínguez, Silva, Sanchez Miño y hasta el propio Campaña que podría irse en las próximas horas, los que quedaron no están para nada satisfechos con los directivos tras renegociaciones en sus contratos.

De todas maneras, el que sacó los trapos al sol fue Cecilio Domínguez, que se fue a Guaraní y ratificó: "Cualquier lugar es mejor que Independiente". Además, destacó "nunca tuve un trato con la dirigencia de Independiente. Fue lamentable. Deja mucho que desear que no estén ahí, que no cumplan con los jugadores, que no cumplan a la palabra. No me cumplieron a mí ni a nadie“.

En su momento, se había hablado de la posibilidad de que el paraguayo sea jugador de Boca, algo que le había seducido y mucho. "Me encantaría jugar en Boca. Ojalá me hubiera llamadoRomán", dijo el ex América de México.

Inmerso en una crisis institucional, probablemente una de las mayores de su historia debido a los grandes problemas económicos que afronta, tras firmar contratos millonarios, durante los ciclos Holan/Beccacece, Independiente no tiene paz, sobre todo por las necesidades de títulos que tiene desde hace años.

El conjunto presidido por Hugo Moyano no gana un torneo local desde el 2002, cuando lo hizo bajo la conducción técnica del "Tolo" Gallego. El próximo año se cumplirán 19 años de su último campeonato en términos locales.